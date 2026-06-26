El presidente electo, Abelardo De la Espriella, señaló en sus redes sociales que Colombia restaurará y fortalecerá sus relaciones con Israel, afirmando que ese Estado podrá contar con un aliado firme. Lo anterior contrasta con la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a ese país, ya que, en medio de la guerra en Gaza y de una política energética enfocada en las energías renovables, prohibió las ventas de carbón a Israel, las cuales terminaron cayendo en su totalidad.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, señaló que La Guajira, Cesar y, en general, el país dejan de recibir más de $300.000 millones anuales a causa del veto a la venta de carbón a Israel. También indicó que las exportaciones de carbón hacia ese mercado representaron 5,6 % de las ventas de este mineral en 2023 y 3,7 % en 2024, luego de que comenzaran las restricciones.
“La prohibición de carbón a Israel tiene dos tiempos: uno inicial en donde se prohíbe la exportación, respetando los contratos establecidos previos a la publicación del decreto en agosto de 2024, en donde la reducción de las ventas de carbón a Israel cayó 53 % (en cantidad) respecto a su promedio mensual previo a la publicación del decreto. Ahora, en septiembre de 2025 se prohíben definitivamente las ventas a Israel y la reducción, por supuesto, fue de 100 %”, expresó el dirigente gremial.
Fueron constantes los pronunciamientos del presidente Petro sobre el veto a la exportación de carbón. Incluso, en un foro de ministros de energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrado en julio de 2025, el mandatario manifestó que prohibía la salida de carbón hacia Israel proveniente de compañías como Glencore, Cerrejón y Drummond. También instó a comunidades wayúu a bloquear los transportes.
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicaron que Colombia completó tres años consecutivos de caídas en sus ventas a Israel en 2025. Tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), las exportaciones alcanzaron su pico en 2022, con ventas por más de US$1.075,3 millones FOB (Free on Board).
En 2023 cayeron a US$499,2 millones, mientras que en 2024 y 2025 registraron nuevas reducciones consecutivas; en este último año cerraron en US$140,6 millones FOB. A abril de 2026, el DANE reportó exportaciones por US$21,8 millones FOB.
Nariño señaló que, con la entrada en vigor del TLC entre Colombia e Israel, el país asumió el compromiso de no imponer prohibiciones a la exportación de bienes y servicios, salvo en circunstancias justificadas y excepcionales contempladas dentro del acuerdo. Según explicó, esta disposición buscaba preservar la estabilidad y la confianza en las relaciones comerciales entre ambas naciones.
Por su parte, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, señaló que existe potencial para el carbón colombiano en el mercado israelí a mediano plazo. Agregó que una relación comercial en buenos términos sería positiva para ambos países.
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Concluyó que, si se reactivaran plenamente las exportaciones totales hacia Israel, el potencial podría alcanzar US$450 millones para Colombia, aunque advirtió que también podría ser un valor más alto porque deben considerarse variables como el comportamiento de los precios internacionales.