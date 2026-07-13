Rezago en nuevos proyectos, fenómeno de El Niño y deudas: los retos de De la Espriella en el sector eléctrico colombiano

El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, que asumirá el próximo 7 de agosto de 2026, enfrentará un panorama complejo. Además de los retos en seguridad, salud y política fiscal, deberá afrontar el rezago en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión eléctrica, las deudas acumuladas en el sector y un posible fenómeno de El Niño que, de presentarse con alta intensidad y larga duración, pondría a prueba la confiabilidad del sistema energético colombiano.
La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) advirtió que los retrasos no solo afectan a los proyectos de generación, sino también a los de transmisión. Según el gremio, esto impacta la disponibilidad de energía para contratos, presiona los precios de generación y reduce cada vez más el margen entre la oferta y la demanda, poniendo en riesgo la continuidad del servicio.
Las cifras del operador del mercado eléctrico, XM (filial de ISA) mostraron que Colombia solo ha incorporado menos de 7 % de la energía prevista para todo 2026. Además, la entidad evidenció que el sistema viene recibiendo menor energía de la proyectada desde hace más de seis años.
La organización advirtió además que aspectos regulatorios y de gestión empresarial han dificultado la contratación de energía. Como consecuencia, varias comercializadoras mantienen una alta exposición a los precios de bolsa, que son más volátiles. Para abril de 2026, esa exposición se ubicaba entre 28 % y 45 % para 2026 y 2027 entre las empresas afiliadas a Asocodis, las cuales atienden cerca del 96 % de la demanda regulada del país.
A ello se suma un complejo panorama de liquidez. Las deudas entre los agentes del sector ascienden a $5,1 billones, distribuidos en $1,6 billones por subsidios y contribuciones, $2,1 billones por saldos de la opción tarifaria y $1,4 billones correspondientes a usuarios constitucionalmente protegidos, alumbrado público y clientes oficiales.
Por otra parte, la situación de Air-e sigue siendo uno de los principales focos de preocupación. Según proyecciones de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), sus deudas alcanzarían $2,58 billones en julio de 2026 y superarían $3 billones al cierre del año. Estos pasivos corresponden tanto a obligaciones con generadoras térmicas como con otros agentes del mercado. Asocodis advirtió que un fenómeno de El Niño podría agravar aún más este escenario.
“En deuda de subsidios han sido importantes los abonos recientes, en esta coyuntura de fenómeno de El Niño, toda vez que las empresas enfrentarán además de dicho fenómeno, problemas de liquidez, en especial aquellas que tienen alta exposición a bolsa. No hay ofertas de contratos y los precios en bolsa estarían altos. Eso podría llevar a una nueva opción tarifaria, y manejar ese tema para esas empresas será un factor difícil”, agregó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.
Frente a este panorama, el gremio propuso una serie de medidas para evitar un eventual desabastecimiento sin trasladar mayores costos a la demanda. Entre ellas, pidió fortalecer la coordinación institucional para garantizar la disponibilidad de combustibles que respalden la generación térmica en caso de que el fenómeno de El Niño se intensifique.
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Asimismo, planteó acelerar la entrada en operación de proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica, con el propósito de ampliar la oferta disponible y mejorar la eficiencia del mercado. También propuso habilitar mecanismos que permitan el ingreso de proyectos que actualmente se encuentran en etapa de pruebas, incorporando capacidad adicional al sistema sin comprometer su confiabilidad ni su seguridad.