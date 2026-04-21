Admiten demanda que tumbaría decreto que rebaja sueldo de Congresistas: “Afectaría derechos adquiridos»

Recientemente, un conjuez del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el Decreto 0030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional bajo la administración del presidente Gustavo Petro. La norma dispone la eliminación de una prima que hacía parte de la remuneración de los congresistas, una decisión que ha generado debate jurídico y administrativo por sus posibles implicaciones en el sistema salarial del sector público.
El decreto establece que la medida entraría en vigor el 20 de julio de 2026. A partir de esa fecha, no solo se verían afectados los ingresos de los miembros del Congreso, sino que también se producirían efectos indirectos sobre la remuneración de otros funcionarios del Estado, debido a la estructura interdependiente del régimen salarial en Colombia.
La demanda fue interpuesta por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien, tras subsanar los requisitos exigidos en una etapa previa del proceso, logró que el alto tribunal admitiera el recurso. Este paso inicial abre la puerta al análisis de fondo sobre la legalidad del decreto y su compatibilidad con la Constitución.
Cabe señalar que la disposición elimina la denominada prima especial de servicios, vigente desde 2013. Este componente salarial había reemplazado otros factores de remuneración y, con los ajustes acumulados a lo largo del tiempo, representaba un ingreso adicional cercano a los 16 millones de pesos mensuales para los congresistas. La eliminación de este beneficio implica una reducción significativa en sus ingresos totales.
¿Qué argumenta la demanda que busca tumbar el decreto para quitar prima a congresistas?
El demandante sostiene que la supresión de la prima constituye una vulneración de principios constitucionales, en particular aquellos relacionados con la progresividad de los derechos laborales y sociales. Según el argumento presentado, la medida implicaría un retroceso en el nivel de protección alcanzado por los funcionarios, sin que el Ejecutivo haya ofrecido justificaciones suficientes que respalden dicha decisión.
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Adicionalmente, el recurso señala que el decreto carece de estudios técnicos que sustenten su expedición. En este sentido, no se evidencian análisis económicos, jurídicos o sociales que permitan comprender la necesidad de la medida ni sus posibles efectos en el conjunto del aparato estatal.
Otro de los puntos centrales de la demanda se refiere a la presunta afectación de derechos adquiridos. El abogado argumenta que la prima ya formaba parte del patrimonio de los funcionarios beneficiarios, por lo que su eliminación podría vulnerar el principio de confianza legítima, ampliamente reconocido en la jurisprudencia constitucional.
Finalmente, el proceso judicial entra ahora en una fase probatoria. Las entidades involucradas dispondrán de un plazo de 30 días para presentar sus argumentos y aportar los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición del decreto. Este periodo será clave para que el alto tribunal evalúe los fundamentos de la norma y determine si se ajusta o no al ordenamiento jurídico vigente.
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