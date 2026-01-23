A través de un comunicado, el Gobierno Nacional aclaró que lo dispuesto en el decreto que elimina la prima especial a los congresistas no afectará a otros servidores públicos.
De acuerdo con el Ejecutivo, la medida definida en el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 deja sin efectos lo señalado en el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, norma en la que se establece este beneficio para los miembros del Congreso de la República.
Dicha disposición implica una reducción en el salario de los senadores y los representantes a la Cámara y entrará en vigencia a partir del 20 de julio de 2026. En otras palabras, aplicará para los legisladores que sean elegidos para los próximos periodos.
El Gobierno señaló que esta decisión se tomó en un contexto de reorientación de gastos y tiene como objetivo reducir la asignación salarial de los congresistas a partir de la fecha señalada.
En ese contexto, indicó que “de llegar a interpretarse presuntas afectaciones a otros servidores públicos, se tomarían las medidas necesarias para evitarlas”.
“Este Decreto fue expedido atendiendo los principios fundantes del sistema salarial colombiano, en particular, el de respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado y el no desmejoramiento de sus salarios y prestaciones sociales”, añadió.
¿Qué dice el decreto sobre la eliminación de la prima?
Como ya se mencionó, la nueva normativa deroga el decreto que estableció la prima especial de servicios para los congresistas, la cual corresponde a un monto de $16.914.540 mensuales.
La misma señala que la derogatoria de este beneficio no es retroactiva. Es decir, que se mantiene para los actuales legisladores, pero empezará a aplicar para los nuevos senadores y representantes elegidos en las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo.
Cabe destacar que esta prima especial es diferente a la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, la cual se mantiene vigente y corresponde a un salario mensual cada año.
