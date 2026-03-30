Llega el 6° Bowl de Cooltura en Acción: la red que sostiene a las organizaciones en movimiento de Colombia y Latinoamérica

El próximo 26 de mayo, la ciudad de Medellín será el epicentro de una conversación que busca descifrar lo que ocurre bajo la superficie de las empresas más influyentes de la región. Caramelo Escaso, la empresa líder en transformación organizacional, presenta el 6° Bowl de COOLTURA en Acción, un espacio diseñado para líderes que entienden que la cultura no es un concepto etéreo, sino la red viva que traduce la estrategia en resultados reales, y donde además, Valora Analitik estará presente como medio aliado.
Bajo la analogía del micelio —esa red subterránea que conecta, adapta y regenera los sistemas—, esta edición del Bowl reunirá a más de una decena de presidentes, CEOs y líderes de primer nivel para compartir cómo han logrado que la cultura sea el motor de sus decisiones en entornos de cambio constante.
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Una agenda de alto impacto
El evento contará con la participación de mentes estratégicas de organizaciones que están marcando el ritmo del mercado: Aval Valor compartido, Kimberly-Clark, Wompi, Wenia, Nequi, Bancolombia, Cámara de Comercio de Cali, Triple A, Delsur (El Salvador), Valladolid Caja Financiera (México) y Grupo Humano (República Dominicana).
A través de 5 momentos de conocimiento, los asistentes vivirán una experiencia única, con el Sello Caramelo:
- Paneles de Experiencia Real: Conversaciones sin filtro con quienes toman las decisiones.
- Data del Observatorio de Cooltura®: Hallazgos exclusivos sobre el estado actual de la cultura en las organizaciones.
- Networking de Alto Nivel: Espacios diseñados para conectar con los nodos más influyentes del ecosistema empresarial.
- Herramientas para la Acción: Metodologías tácticas para visibilizar y movilizar la cultura interna.
Detalles del Encuentro
Fecha: 26 de mayo de 2026.
Lugar: Voilá, Medellín.
Hora: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en una jornada de inmersión total.
El evento incluye una experiencia gastronómica completa, diseñada para que los asistentes se enfoquen exclusivamente en la conexión y el aprendizaje.
Inversión:
La boleta para el 6° Bowl de COOLTURA® tiene un valor de $1.960.000 COP + IVA.
En un entorno de incertidumbre, no sobrevive quien más controla, sino quien mejor se conecta. El Bowl es el lugar donde esa conexión se vuelve tangible”, afirma el equipo de Caramelo Escaso.
Para acreditaciones de prensa, entrevistas o información adicional sobre el registro, los interesados pueden contactar al equipo de Caramelo Escaso al Whatsapp 301430333.
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El papel de Caramelo Escaso
Caramelo Escaso acompaña a las organizaciones como aliado estratégico para transformar la cultura desde adentro, convirtiendo la estrategia y el propósito en acciones, decisiones y comportamientos concretos.
A partir de evidencia profunda del comportamiento humano, analítica avanzada y el desarrollo de líderes que movilizan la cultura en la práctica, impulsa cambios medibles con impacto real en los resultados del negocio. A través del Bowl de Cooltura® en Acción, han creado la comunidad de líderes de cultura más relevante de la región.