Regresa Biz Fest para beneficiar a jóvenes con becas, empleos y mentorías en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá

Biz Fest, el festival juvenil más grande del país, regresa en 2026 con una edición que recorrerá cuatro ciudades de Colombia para conectar a más de 40.000 jóvenes con oportunidades de emprendimiento, tecnología y desarrollo profesional.
Tras seis ediciones anteriores, este año el festival gratuito comenzará el 29 de abril en Medellín y continuará el 14 de mayo en Cali; llegará a Barranquilla en septiembre y finalizará en Bogotá.
Destacado: Medellín pone freno al ‘gota a gota’: Alcaldía hará préstamos de manera fácil y aplica a reportados
“El año pasado, entregamos más de 10.000 becas en áreas como inteligencia artificial, democracia y emprendimiento, gracias a aliados como IBM, Fundación Bolívar, Davivienda y Uniminuto. Después de ver el impacto que ha tenido el festival, decidimos llevarlo a más regiones del país. Queremos que cada vez más estudiantes puedan acceder a estas experiencias que les permiten transformar su futuro”, explicaron desde el festival.
Además de las charlas con invitados nacionales e internacionales, el evento contará con experiencias para conectar a los asistentes con oportunidades concretas.
Una de ellas el Premio Capital Semilla, que entregará más de $40 millones para impulsar emprendimientos juveniles. En Medellín el premio estará liderado por la Cámara de Comercio, mientras que en Cali contará con el liderazgo de la Fundación WWB, seleccionando aproximadamente cuatro emprendimientos ganadores por edición.
“La novedad de este año es el Premio Docente Innovador del Año 2026, un reconocimiento a los actores más importantes de la educación. En la capital antioqueña estará impulsado por Kurios Education y el ganador recibirá $10 millones, acceso a diplomados en STEM e inteligencia artificial y programas de formación para su institución educativa. En Cali, el galardón estará liderado por Comfandi, con una bolsa total de $30 millones, distribuida entre tres ganadores”, explicó Karen Carvajalino, una de las creadoras del festival.
Por su parte, también destaca la Zona de Empleabilidad, donde empresas y agencias ofrecerán vacantes, prácticas y orientación laboral, y la Zona de Universidades, que reunirá instituciones de educación superior con información sobre programas académicos, becas e intercambios
Finalmente, el evento cuenta con el respaldo de aliados institucionales y empresariales como la Alcaldía de Medellín (a través de su Secretaría de Desarrollo Económico), la Gobernación de Antioquia, L’Oréal, la Unión Europea (que participará por primera vez en esta edición), la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, Comfandi, la Cámara de Comercio de Cali y ProPacífico.