Brasil y Chile aportaron la mayor parte de la utilidad neta de ISA; la compañía espera que Colombia crezca en contribución

Brasil, Chile y Perú son los mercados que más contribuyeron a la utilidad neta de ISA, filial de Ecopetrol, en el primer semestre de 2026. En el caso de Brasil, este mercado aportó más de un tercio del total de la utilidad neta, mientras que Colombia representó 17 % y Panamá 5 %.
Este indicador financiero reportó en los primeros seis meses de 2026 un monto de $1,2 billones, una cifra 9 % superior a la reportada en el mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en $1,1 billones. Mientras tanto, el Ebitda, es decir, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, se ubicó en $4,8 billones, es decir, 20 % más que en el mismo lapso de 2025, cuando alcanzó $4 billones. El Ebitda se distribuyó en 80 % para transmisión eléctrica, 17 % para infraestructura y 3 % para el negocio de telecomunicaciones.
La empresa manifestó que espera que Colombia aumente su contribución a la utilidad neta, al señalar que hay proyectos de inversión en redes y otros mecanismos que acompañarán la transición energética. Espera que aumenten los aportes y que el Ebitda del mercado colombiano crezca gracias a la construcción de compensadores, el desarrollo de proyectos como la línea Sogamoso-La Loma y nuevas subestaciones.
En cuanto a los compromisos de inversión, la compañía tiene un monto total de $28,1 billones, que se distribuirá en 85 % para transmisión eléctrica, 12 % para vías y 3 % para telecomunicaciones. Por mercados, los recursos se distribuirán en Brasil (46 %), Colombia (29 %), Chile (15 %), Perú (8 %) y Panamá (12 %). El cronograma de inversiones para 2026 se ubicó en $7,9 billones y este iría descendiendo hasta 2030, cuando se ubicaría en $3,2 billones.
Chinú-Sabanalarga 1 y Piraquê, los proyectos destacados por ISA en Colombia y Brasil
La compañía manifestó que el Capex de referencia para Colombia asciendió a US$9,7 millones y señaló que sus principales proyectos energizados fueron la renovación de la línea de transmisión Chinú-Sabanalarga 1, junto con la renovación del cable de guarda de las líneas de transmisión Cerro Matoso-Chinú y Chinú-Copay.
En cuanto a Brasil, las inversiones se ubicaron en US$775 millones. Entre los proyectos destacados estuvieron el Bloque 3 del proyecto Piraquê, que, según la empresa, fue completado 16 meses antes del plazo establecido por el regulador, así como la ejecución de 16 proyectos de refuerzo y mejoramiento de la red de transmisión y nuevas conexiones al sistema.
ISA señaló que uno de sus principales logros durante el trimestre fue el fortalecimiento de su estructura en Brasil, mediante una oferta primaria de acciones preferenciales, que cerró por un monto equivalente a $752.000 millones.
“Tras la conclusión de la transacción, ISA mantiene el control de la compañía, fortalece la base accionaria y mejora la liquidez de la acción”, expresó la empresa.
Por otro lado, manifestó que estos recursos se destinarán a consolidar la propiedad total de IEM Madeira, activo que registra ingresos anuales por $477.000 millones, así como a acelerar las inversiones en los planes de refuerzo y mejoramiento de las operaciones de la compañía.
Añadió que el valor de sus activos se ubicó en $76,1 billones y están distribuidos en transmisión eléctrica (86 %), vías (16 %) y telecomunicaciones (1 %). El patrimonio de ISA al cierre de junio de este año fue de $17,1 billones. Sus activos se distribuyeron en Brasil (45 %), Colombia (22 %), Chile (19 %), Perú (12 %) y otros mercados (2 %). Sin embargo, la compañía registró un decrecimiento de su patrimonio de 4 % entre diciembre de 2025 y junio de 2026, al pasar de 17,8 billones a 17,1 billones.
“Se resaltó la solidez del balance de ISA, la fortaleza de sus métricas financieras para una compañía con grado de inversión y un perfil de liquidez adecuado. Este ajuste se dio en línea con la rebaja de la calificación de riesgo de nuestro accionista controlador, el cual tiene un rating de PA2 con perspectiva negativa. Lo anterior, considerando que, por la metodología de la calificadora, ISA no puede estar por encima de Ecopetrol”, expresó la compañía durante su llamada de resultados, luego de la rebaja de calificación de Moody’s.
La empresa señaló que su acción mantuvo un comportamiento al alza, registrando una valorización de 20% al cierre de junio.
“La valorización fue de 20%. ISA fue reconocida por sus buenas prácticas y fue incluida nuevamente en el índice Dow Jones Best in Class del sector Utilities”, expresó la presidenta encargada.
ISA no confirma transacción de venta de la compañía al GEB
“ISA no especula ni comenta escenarios no confirmados públicamente. En particular, en una conversación de esta naturaleza no nos corresponde hacer ninguna mención. De todas formas, como emisor, cualquier decisión u operación que llegue a ser relevante se comunicará oportunamente al mercado por los canales formales que tenemos para dar esta información”, expresó durante la llamada de resultados la presidenta encargada de ISA, Patricia Castaño, sobre la supuesta adquisición de la empresa al Grupo Energía Bogotá (GEB).
Finalmente, el comité de la junta se encuentra analizando los escenarios con la finalidad de que el proceso avance de manera óptima. La empresa señaló que este proceso continúa en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado, aunque todavía sigue en desarrollo.
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