Exportaciones de Colombia repuntaron cerca de un 14 % en el primer semestre del 2026

El DANE informó que, en el periodo enero – junio 2026, las exportaciones de Colombia fueron US$27.844,0 millones y registraron un aumento de 14,2 %, frente al mismo periodo de 2025.
Adicionalmente, en el primer semestre de este año las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$11.313,4 millones FOB y aumentaron 18,6 % frente al mismo periodo de 2025.
Este comportamiento de las exportaciones de Colombia obedeció principalmente al aumento de las ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (19,3 %) y hulla, coque y briquetas (2,5 %) que contribuyeron, en conjunto, con 13,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.
Otros datos relevantes de las exportaciones de Colombia
“En el periodo enero – junio 2026, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$7.425,1 millones FOB y presentaron una disminución de 2,7 % frente al mismo periodo de 2025, como resultado principalmente de la caída de ventas de café sin tostar descafeinado o no (-11,6 %) y flores y follaje cortados (-5,0 %) que contribuyeron en conjunto con 5,0 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo”, dice el documento.
Adicionalmente, en ese mismo lapso, las ventas externas del grupo de manufacturas fueron US$5.119,9 millones y registraron una disminución de 1,6 % frente a enero – junio 2025, este comportamiento obedeció principalmente a la caída de las exportaciones de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (-15,0 %) que contribuyó con 4,3 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.
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Finamente, en el primer semestre del año, el aumento de las exportaciones de Colombia del grupo Otros sectores (97,6%) se explicó fundamentalmente por el crecimiento en las ventas de Oro no monetario que contribuyó con 97,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.
Solamente para el mes de junio, las exportaciones alcanzaron los US$4.233,5 millones y presentaron un crecimiento de 7,0 % en relación con junio de 2025.
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