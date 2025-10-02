Bre-B ya tiene más de 70 millones de llaves registradas: se confirmó fecha de entrada en operación

A pesar del ajuste en el calendario para la entrada en operación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos de bajo valor del Banco de la República ya tiene fija su fecha de entrada en operación.
El gerente del BanRep, Leonardo Villar, confirmó durante el Congreso de Confecámaras el momento en las que los colombianos podrán hacer uso de sus llaves a través de este sistema.
Villar indicó que “la semana entrante entra masivamente en funcionamiento Bre-B, en el sentido de que todos podremos empezar a hacer transacciones”.
El gerente del emisor también resaltó que “durante los últimos meses se han podido hacer las vinculaciones, atraer las llaves; eso ha llevado a unos resultados realmente impresionantes”, dijo al dar un resumen del número de identificadores creados hasta la fecha.
Hay más de dos llaves por cada persona vinculada a Bre-B
En el balance hecho por Villar se detalló que, en el periodo de tiempo en mención, “más de 32 millones de personas, entre naturales y jurídicas han obtenido y registrado su llave en el sistema financiero”.
Dijo además que ya son 70 millones de llaves registradas “y eso ha sido el resultado de una colaboración entre el banco y todas las instituciones que están en el sector financiero, incluyendo las cooperativas”.
Destacó el gerente del Banco de la República que “tenemos 200 entidades participantes en el proceso y todas van a quedar interconectadas”, punto sobre el cual recalcó la importancia del vínculo entre el sector público y el privado.
Dijo que la recepción que ha tenido Bre -B es “respuesta de la sociedad a un trabajo que es conjunto, en donde el gobierno no hubiera podido hacer eso, el Banco de la República no hubiera podido hacerlo si se lanza a hacerlo solo”, ni tampoco el sector privado de manera independiente.
