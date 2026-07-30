Bruno Riga será el nuevo gerente de Enel Colombia; reemplazará a Francesco Bertoli

La Junta Directiva de Enel Colombia designó a Bruno Riga como gerente general de Enel Colombia a partir del 20 de agosto del presente año. Asimismo, la Junta agradeció a Francesco Bertoli por «su contribución a Colombia, reconociendo su compromiso, profesionalismo y los resultados alcanzados».
Bruno Riga es ingeniero aeronáutico de la Universidad de Pisa y cuenta con más de 20 años de trayectoria en el Grupo Enel, donde ha ocupado posiciones directivas en Europa y América Latina.
A lo largo de su carrera ha liderado operaciones y negocios de generación convencional y renovable en mercados como Italia, España, Colombia, Centroamérica, Brasil y México.
En Colombia fue responsable de la flota de generación y gerente general de Enel Emgesa; posteriormente, dirigió Enel en Centroamérica así como Enel Green Power en Brasil y, desde 2025, se desempeña como Country Manager de Enel México.
Su experiencia incluye el desarrollo de infraestructura energética y la ejecución de proyectos estratégicos orientados a fortalecer la eficiencia, la confiabilidad y la transición hacia sistemas energéticos más limpios y resilientes.
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Enel Reforzó apuesta por Colombia
A través de un comunicado, Enel dijo que «con el nombramiento de Bruno Riga, Enel Colombia reafirma su compromiso con un crecimiento sostenible, apoyándose en competencias directivas de alcance global y consolidando la creación de valor en el sector eléctrico».
La compañía afirmó seguirá trabajando «para ser un aliado del desarrollo de los territorios donde opera, llevando energía que crea valor para las personas, las empresas y los territorios, a través de redes modernas y resilientes y una mayor integración de energías limpias».
También continuará aportando soluciones centradas en los clientes, innovación tecnológica, una gestión responsable y el fortalecimiento permanente del talento humano que impulsa la transición energética.
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