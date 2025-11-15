BTG Pactual reportó récords en utilidad e ingresos en tercer trimestre de 2025; en el año la ganancia crece 33 %

El Banco BTG Pactual dio a conocer sus resultados para el tercer trimestre del año, en el que reportó niveles récord, con un sólido desempeño en sus principales líneas de negocio y un retorno (ROAE) del 28,1%.
De acuerdo con la entidad, los ingresos totales alcanzaron US$1.650 millones, con un aumento del 36,8 % respecto al mismo período del año anterior.
Al ver el desempeño de la utilidad neta, llegó hasta US$853 millones en el tercer trimestre de este año, con un incremento del 41,5 % interanual.
Además, el banco registró flujos netos de US$15.600 millones en el corte y alcanzó US$430.000 millones en activos bajo gestión y administración, lo que se traduce en un aumento del 25,2 % frente al tercer trimestre del año pasado.
Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual, afirmó que el resultado del periodo, así como su rentabilidad, refleja “las inversiones estratégicas que hemos realizado en la última década, que han ampliado nuestra presencia en nuevos segmentos y productos, consolidando a BTG Pactual como un banco de servicios completos”.
Relacionado: ¿Qué impacto tendría un aumento del salario mínimo de dos dígitos? Esto dice BTG Pactual
Resultado en lo corrido del año y por líneas de negocio
BTG Pactual indicó que al cierre de los primeros nueve meses del año tuvo un ROAE del 26,4 %, impulsado por fuerte generación de ingresos y mayor apalancamiento operativo.
Los ingresos totales alcanzaron US$4.500 millones, es decir, un 30,7 % más frente al mismo período de 2024. Por su parte, la utilidad neta creció un 33,6 % en el período, hasta US$2.270 millones.
Ambos resultados, dijo el banco, son récords históricos, con un crecimiento significativo principalmente en las franquicias de clientes.
Por líneas, el área de banca de inversión registró ingresos de US$121 millones en el tercer trimestre, un aumento del 69,2 % frente al mismo corte del año pasado. Corporate Lending & Business Banking también lograron ingresos récord de US$404 millones en el trimestre, un 25,8 % más interanual, reflejando otro trimestre de expansión.
Sales & Trading también reportaron un desempeño récord, con ingresos de US$365 millones, sostenidos por mayor actividad de clientes, expansión de nuevas iniciativas y Internal Use Only asignación eficiente de capital.
“El desempeño consistente en todas las líneas de negocio es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia en la experiencia del cliente y la disciplina en la gestión de costes, riesgos y ejecución estratégica. Seguimos invirtiendo en innovación y nuevos productos y servicios para sostener un crecimiento saludable a largo plazo», afirmó Sallouti.