Los gremios del sector del transporte se pronunciaron ante la emisión del Decreto Distrital 0338 de 2026, el cual consideran que podría impactar en la competitividad logística y en los costos operativos.
Para entrar en contexto, la normativa, expedida por la Alcaldía de Buenaventura, establece una tarifa de $4.235 por cada tonelada de carga transportada desde o hacia las terminales portuarias del distrito.
El problema, según explican las agremiaciones, radica en que esta se traduce en un gasto que se adiciona a la lista de otros sobrecostos que ya viene enfrentando la industria, incluyendo los incrementos en combustibles (25 % diésel), peajes (40 %), los salarios más el auxilio de transporte (79 %) y otros gastos en la operación.
Eso aunado a las consecuencias económicas derivadas de los problemas de congestión vehicular, falta de infraestructura y eficiencia logística en el corredor de Buenaventura.
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“Más soluciones”
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) señaló que, si bien reconoce las necesidades fiscales, sociales y de infraestructura que enfrenta esta ciudad portuaria, rechaza que la respuesta a problemas estructurales sea trasladar la factura al transporte, a los generadores de carga y a la ciudadanía.
El gremio también recalcó que la medida llega en un momento de alta complejidad logística en Buenaventura por cuenta de los cuellos de botella en los accesos a este territorio.
“Las terminales portuarias y patios externos atraviesan episodios de saturación de contenedores vacíos y existen operaciones en las que un vehículo puede permanecer durante días intentando devolver un contenedor vacío, quedando prácticamente convertido en una bodega móvil y perdiendo su capacidad para realizar nuevos viajes con cargas de importación”, indicó.
A esto se suma la necesidad de avanzar en soluciones estructurales como el dragado del canal de acceso, la infraestructura vial y la eficiencia de toda la cadena logística.
“Resulta contradictorio pretender solucionar esta ineficiencia encareciendo todavía más la logística, generando más motivos para que el comercio exterior se aleje aún más de Buenaventura”, añadió la entidad.
Por esa misma línea, Colfecar hizo énfasis en la importancia de conocer el estudio técnico, financiero y de movilidad en el cual se sustenta el decreto. Además de que se establezcan cuáles son las vías e infraestructuras que serán intervenidas con estos recursos, cuánto se proyecta recaudar, cuáles son las obras previstas y sus cronogramas.
“El sector necesita saber qué se va a hacer, dónde, cuánto costará, quién es responsable y qué resultado concreto recibirá Buenaventura a cambio del nuevo cobro”, explicó.
No socializada
En línea con esta postura, la Agremiación de Logística y Transporte (Defencarga) señaló que la medida no fue socializada ni sensibilizada con ninguno de los actores del ecosistema logístico y reiteró que esta acrecienta los sobrecostos que ha tenido que enfrentar el sector en los últimos años.
“Recordemos que en 2026 el SICE-TAC (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga) ha tenido unos incrementos cercanos al 25 % y esta tarifa que se aplicaría en la ciudad de Buenaventura, obviamente, impactaría mucho más esos sobrecostos, así como la inflación”, indicó Clarita García, directora de Defencarga, quien también resaltó que los efectos no solo se trasladan al sector logístico, sino también a los consumidores.
De acuerdo con García, y con base en cálculos realizados por el gremio, el impacto generado sería de alrededor de $7.000 millones mensuales al sector.
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