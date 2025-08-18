Buscalibre: la estrategia detrás de la librería online más grande de la región

Buscalibre celebra su décimo aniversario como la librería online más grande de Latinoamérica, consolidada como un referente del comercio electrónico de libros gracias a su capacidad de innovación, adaptación logística y conexión directa entre lectores, editoriales y autores.
La historia de Buscalibre comenzó con un propósito sencillo: facilitar que estudiantes universitarios intercambiaran o vendieran libros que ya no utilizaban. En sus primeros años, la iniciativa se conocía como Buscalibros. Sin embargo, el modelo se popularizó rápidamente, obligando a ampliar su oferta y a adoptar el nombre con el que hoy es reconocida en toda la región.
Con el tiempo, pasó de ser un emprendimiento local a un ecommerce literario internacional, con operaciones en más de 10 países y millones de usuarios activos.
Estrategia de Buscalibre para superar los retos logísticos
El comercio electrónico de libros enfrenta desafíos particulares: regulaciones aduaneras, tiempos de entrega, manejo de inventarios y diferencias entre mercados. Para responder a estas complejidades, Buscalibre diseñó una estrategia multipaís que optimiza rutas y procesos internacionales.
Según Boris Kraizel, CEO de la compañía, la clave ha sido construir una “operación robusta y adaptable”, capaz de funcionar en mercados tan diversos como México, Colombia, Chile, Ecuador, España y el Reino Unido.
Durante la pandemia, esta infraestructura resultó decisiva: permitió absorber el crecimiento exponencial de la demanda y responder a un público que recurrió a la lectura como refugio. Ese momento marcó un punto de inflexión que impulsó mejoras internas, como el traslado a un centro logístico más grande, la creación de su propia cadena de distribución —Envío Libre— y el desarrollo de herramientas tecnológicas para recomendar libros a los usuarios.
Crecimiento sostenido en Latinoamérica
Hoy, el catálogo de Buscalibre supera los 7 millones de títulos, atrae a más de 1 millón de clientes y registra alrededor de 5 millones de unidades vendidas al año. La compañía trabaja con cientos de editoriales, fomenta nuevas voces literarias y facilita el acceso a libros difíciles de conseguir, lo que ha fortalecido su papel dentro del ecosistema editorial de la región.
En Colombia, su crecimiento se ha visto respaldado por un aumento en los hábitos de lectura: según la Cámara Colombiana del Libro, la tasa pasó de 1,7 libros por persona al año en 2017 a 3,7 en 2023. Este cambio se ha reflejado en la plataforma, con un mayor número de compradores y un incremento sostenido en las ventas.
De cara a los próximos tres años, Buscalibre proyecta seguir aumentando su base de clientes y facturación, consolidándose en los países donde ya tiene presencia y expandiendo su alcance a nivel global.
Más que una tienda online, la compañía se define como un ecosistema literario que conecta a lectores con títulos de todo el mundo, promueve la diversidad editorial y refuerza el vínculo cultural en Latinoamérica.
Con una década de historia, Buscalibre reafirma que su mayor fortaleza está en la combinación entre innovación tecnológica, estrategia logística y un propósito claro: acercar los libros a más personas en cualquier lugar del territorio.