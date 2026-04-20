El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró la jornada del 17 de abril de 2026 en 2.301,86 puntos, registrando una variación semanal de 0,00 %, en una semana sin cambios para el mercado accionario colombiano.
A pesar de la estabilidad en el corto plazo, el índice mantiene un desempeño positivo en lo corrido del año, con una valorización acumulada de 11,31 % (YTD).
Tendencia alcista en el mediano plazo
Desde el análisis técnico, el índice conserva una tendencia alcista en su marco temporal semanal.
Para este periodo, los niveles clave se ubican en:
- Resistencia: 2.500 puntos
- Soporte: 2.100 puntos
Aumenta el volumen semanal
Durante la semana, el mercado accionario colombiano registró un volumen acumulado de $1,14 billones, lo que representó un incremento de 26,80 % frente a la semana anterior, cuando se negociaron $900.153 millones.
Acciones con mejor desempeño semanal
En una semana sin variación para el índice, estas fueron las acciones más destacadas:
- Grupo Sura preferencial (PFGrupsura): +7,55 %
- Grupo Aval preferencial (PFAval): +6,97 %
- ETB: +5,83 %
- ISA: +5,16 %
- Grupo Aval ordinaria (Grupoaval): +4,90 %
Acción con mayor caída
Por el lado negativo, los títulos de Bolsa de Valores de Colombia (BVC) registraron la mayor caída semanal, con una variación de -4,90 %.
Acciones bajo seguimiento técnico
El análisis incluyó títulos como Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcreto, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei y Terpel, además del MSCI Colcap.