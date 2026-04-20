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Bolsa de Colombia inicia a la expectativa tras semana de estabilidad

MSCI Colcap cierra estable la semana y mantiene ganancias de 11,31 % en 2026

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Bolsa de Colombia inicia a la expectativa tras semana de estabilidad
MSCI Colcap cierra estable la semana y mantiene ganancias de 11,31 % en 2026

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El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró la jornada del 17 de abril de 2026 en 2.301,86 puntos, registrando una variación semanal de 0,00 %, en una semana sin cambios para el mercado accionario colombiano.

A pesar de la estabilidad en el corto plazo, el índice mantiene un desempeño positivo en lo corrido del año, con una valorización acumulada de 11,31 % (YTD).

Tendencia alcista en el mediano plazo

Desde el análisis técnico, el índice conserva una tendencia alcista en su marco temporal semanal.

Para este periodo, los niveles clave se ubican en:

  • Resistencia: 2.500 puntos
  • Soporte: 2.100 puntos

Aumenta el volumen semanal

Durante la semana, el mercado accionario colombiano registró un volumen acumulado de $1,14 billones, lo que representó un incremento de 26,80 % frente a la semana anterior, cuando se negociaron $900.153 millones.

Acciones con mejor desempeño semanal

En una semana sin variación para el índice, estas fueron las acciones más destacadas:

  • Grupo Sura preferencial (PFGrupsura): +7,55 %
  • Grupo Aval preferencial (PFAval): +6,97 %
  • ETB: +5,83 %
  • ISA: +5,16 %
  • Grupo Aval ordinaria (Grupoaval): +4,90 %

Acción con mayor caída

Por el lado negativo, los títulos de Bolsa de Valores de Colombia (BVC) registraron la mayor caída semanal, con una variación de -4,90 %.

Acciones bajo seguimiento técnico

El análisis incluyó títulos como Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcreto, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei y Terpel, además del MSCI Colcap.

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Tags: BVC Colombia, Noticias Valora Analitik
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