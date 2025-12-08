En conversación con Valora Analitik, Marco Pastrana, presidente de Motorysa y BYD confirmó que la marca superó las 8.000 unidades matriculadas a septiembre y proyecta cerrar 2025 muy cerca de las 10.000 entregas, impulsado por las reservas realizadas durante el Salón Internacional del Automóvil.
“El crecimiento frente al año pasado es del 208 %. La BYD Yuan UP es nuestro modelo más exitoso y hoy representa el 48 % de las ventas. A esto se suman los lanzamientos recientes de la Song Plus Híbrida y la Song Plus EV, que están jalonando la dinámica comercial”, afirmó.
El desempeño local se da en paralelo con la expansión industrial de la marca en la región. En Brasil, BYD ya superó los 10.000 vehículos producidos en su planta de Camaçari, el complejo más grande de la compañía fuera de China, apenas semanas después de su inauguración.
Vida útil de baterías, posventa y confianza del consumidor
Uno de los cuellos de botella en la compra de vehículos eléctricos es la percepción sobre la vida útil de las baterías, la depreciación y los costos de mantenimiento. Pastrana reconoce que son dudas comunes en mercados en transición, pero insiste en que los datos técnicos ya permiten responderlas.
“La batería de un vehículo eléctrico puede superar los 20 años o el millón de kilómetros. Ese dato por sí solo debería ayudar a despejar dudas sobre la vida útil o la reventa. Además, el mantenimiento ofrece ahorros de hasta el 60% frente a un vehículo a combustión”, explicó.
Pastrana también resaltó que Colombia no puede asumir estas tecnologías como experimentales cuando otros mercados ya resolvieron esas dudas. “En países más maduros, los BEV superan el 60% de las ventas totales. Eso significa que la tecnología ya probó su confiabilidad”.
Para respaldar la operación, BYD cerrará 2025 con cerca de 30 talleres autorizados, un punto que Pastrana considera determinante: “La infraestructura posventa es la base de la confianza del consumidor. No es solo vender carros; es acompañar al usuario”.
Nuevos modelos
En noviembre, BYD amplió su portafolio en Colombia con modelos que apuntan a segmentos clave de la movilidad eléctrica. Entre las novedades se encuentran:
- La Yuan UP LUX, una variante con mayores asistencias a la conducción, mejoras en seguridad y configuración interior más equipada, que amplía la oferta del modelo más vendido de la marca en el país.
- La BYD Shark, la primera pickup híbrida enchufable de BYD, pensada para quienes necesitan desempeño off-road y eficiencia eléctrica. Ofrece hasta 100 km de conducción eléctrica y una plataforma nueva diseñada para trabajo y aventura.
“Colombia debe mantener claridad regulatoria”
Sobre los ajustes que evalúa el Gobierno en materia arancelaria y tributaria, Pastrana fue enfático: la movilidad eléctrica requiere consistencia normativa para no frenar la inversión.
“El país trazó una ruta clara con la Ley 1964 de 2019. Colombia espera más de 600.000 vehículos eléctricos circulando en los próximos años. Las decisiones regulatorias deben ser coherentes con esa meta y con los compromisos internacionales de reducción de emisiones”.
El presidente de Motorysa advierte que el desarrollo del mercado dependerá, en buena medida, de que las decisiones de política pública mantengan coherencia con las metas trazadas. “Las reglas del juego deben acompañar la transición”, señaló.