BYD lanzó en Colombia dos nuevos modelos, uno híbrido y otro eléctrico: esto cuestan

Tras el éxito del lanzamiento de las versiones híbridas enchufables DM-i (1.5L atmosférico y 1.5L Turbo), Motorysa BIC, representante distribuidor de BYD en Colombia, presenta la nueva BYD Song Plus EV, la versión 100% eléctrica de este modelo icónico.
La nueva BYD Song Plus EV combina desempeño, eficiencia y confort para una experiencia de conducción superior. Está equipada con un motor eléctrico de tracción delantera que entrega 160 kW (214 HP) y un torque de 310 N·m (31,6 kgf·m), logrando una aceleración estimada de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos.
Su suspensión trasera multilink garantiza alta precisión en el control del vehículo, ofreciendo al mismo tiempo gran estabilidad y comodidad para todos los ocupantes.
Incorpora la exclusiva batería Blade (LFP) de 71,8 kWh, reconocida por su seguridad y durabilidad. Gracias a esta tecnología, el vehículo alcanza una autonomía de hasta 405 km bajo el ciclo WLTC.
En cuanto a carga, cuenta con un puerto CCS Combo 2 – DC que admite carga rápida de hasta 115 kW, permitiendo recuperar energía en aproximadamente 1 hora. Para cargas en corriente alterna (AC) ofrece una potencia de 5,6 kW, con un tiempo estimado de 13 horas, sujeto a la infraestructura eléctrica disponible.
En su configuración estándar incluye frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), control de tracción (TCS), control dinámico vehicular (VDC), asistente de arranque en pendiente (HHC) y control de descenso en pendiente (HDC), y un paquete ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la conducción).
A Colombia llega en los colores Negro Delan, Gris Humo, Blanco Nieve y Gris Tiempo. Su precio es $174.990.000.
La Song Plus DM-i 1.5 T
La marca china también presentó su renovada SUV híbrida enchufable, la BYD Song Plus DM-i 1.5 T, que, con un potente motor de combustión interna 1.5 litros turboalimentado, nuevas tecnologías avanzadas y un completo sistema de ADAS para una conducción más segura, es el modelo de BYD que los clientes más exigentes están esperando, desde su arribo por primera vez a finales del año anterior.
Está equipada con la exclusiva tecnología de BYD, la DM-i (‘Dual Mode’ ‘Inteligente’), una evolución disruptiva en el ámbito de las tecnologías híbridas enchufables inteligentes que ofrece una serie de ventajas distintivas, destacando eficiencia energética y una conducción eléctrica con una capacidad de extender el rango de uso gracias al motor de combustión.
Su motor a gasolina 1.5 litros turboalimentado, con tracción delantera, entrega 96 kW (128,8 HP) y 220 N·m de torque, mientras que los 150 kW (201 HP) y 300 N·m de torque son la potencia del motor EV, logrando juntos una potencia combinada de 194 kW (261 HP); lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 8,3 segundos y velocidad máxima de 170 km/h, según datos estimados.
Su batería Blade (LFP) de 18,3 kWh se carga por completo en solo 3,5 horas, dependiendo de la potencia de la conexión eléctrica, ofreciendo hasta 105 km de autonomía eléctrica y 1.105 km de autonomía total bajo el ciclo NEDC. Potencia, eficiencia y tecnología, todo en un solo vehículo.
Tiene pantalla táctil giratoria de 15,6”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, convierte la conducción en una experiencia inteligente e intuitiva, mientras que el sistema de sonido premium Infinity con 10 parlantes envuelve a los pasajeros en una calidad acústica de nivel superior.
En el tablero de instrumentos se encuentra una pantalla en LCD de 12.3» que indica el consumo de energía, la presión de las llantas y los modos de manejo (Snow – Normal – ECO – Sport). El timón multifunción, con tapizado premium, viene con control para Bluetooth, audio, imagen panorámica, entre otros.
Cuenta además con el sistema de acceso por NFC*, que permite abrir el vehículo de manera práctica y segura, y con el Head-Up Display (W-HUD) proyectado en el parabrisas, para que el conductor mantenga la vista en el camino mientras accede a la información más importante.
*La ‘tarjeta’ de acceso al sistema NFC es adicional; no está incluida en el vehículo. Su adquisición es opcional y va por cuenta del cliente.
Está disponible en los colores: Negro Delan, Gris Humo, Blanco Nieve y Gris Tiempo, y su precio es $179.990.000.