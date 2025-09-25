Noticias económicas internacionales Noticias económicas importantes

BYD supera a Tesla en ventas en la Unión Europea por segundo mes consecutivo: ¿A qué se debe?

Según datos del European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), BYD vendió 9.130 unidades en agosto de 2025.

Este es el fabricante chino de carros eléctricos que superó en ventas a Tesla
BYD supera a Tesla en ventas en la Unión Europea por segundo mes consecutivo. Foto: archivo Valora Analitik

De acuerdo con los últimos reportes, el fabricante de vehículos eléctricos chino, BYD superó a Tesla en ventas durante agosto en la Unión Europea por segundo mes consecutivo.

La tendencia marca una transformación en el panorama automotor europeo, con implicaciones estratégicas para fabricantes, reguladores e inversores.

Según datos del European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), BYD vendió 9.130 unidades en agosto de 2025, un crecimiento interanual de 201,3 %, logrando una cuota de mercado del 1,3 % en la UE.

Al mismo tiempo, las ventas de Tesla tuvieron una importante caída: apenas 8.220 unidades, lo que representa una reducción del 36,6 % frente al mismo mes del año anterior, y una cuota de mercado del 1,2 %.

BYD hace parte de las más de 100 marcas participantes en Calle Viva Fest. Foto: Fenalco.
BYD supera a Tesla en ventas en la Unión Europea por segundo mes consecutivo. Foto: Fenalco.

¿Por qué BYD está superando a Tesla?

Varios factores explican esta tendencia:

  • Diversificación y presencia híbrida: BYD no se apoya exclusivamente en vehículos 100 % eléctricos; su catálogo incluye modelos híbridos enchufables (PHEV), lo que le permite captar clientes que buscan menor precio o flexibilidad en el mercado europeo.
  • Precios competitivos y estrategia agresiva: la marca china ha logrado ofrecer mejores relaciones precio-prestaciones, adaptándose a segmentos masivos que Tesla, con su línea más premium, no siempre puede atacar. Los aranceles a importaciones chinas también representan un obstáculo, pero BYD parece estar resistiendo esa barrera.
  • Declive de la demanda de Tesla en Europa: la caída pronunciada en sus ventas sugiere que el modelo de negocio de Tesla está perdiendo tracción en Europa, posiblemente por obsolescencia de su gama, falta de innovaciones recientes o competencia creciente.
  • Mercado europeo favorable al crecimiento de EV + PHEV: en agosto de 2025, el mercado automotor en la UE creció 5,3 % en general, impulsado por la demanda de vehículos electrificados (BEV + PHEV) que representaron el 62,2 % de las matriculaciones.

Implicaciones para Tesla, BYD y el mercado europeo

Este triunfo momentáneo de BYD sobre Tesla simboliza algo más que una victoria mensual: indica que el mercado europeo está en medio de una reorganización. Tesla, que durante años dominó el mercado eléctrico europeo, ahora debe enfrentar nuevas dinámicas:

  • Perder cuota de mercado frente a marcas chinas emergentes
  • Necesidad de refrescar su portafolio para recuperar competitividad
  • Posible presión para ajustar precios o ampliar modelos más accesibles

Para BYD, esta superación ofrece legitimidad frente al cliente europeo y prueban que su modelo híbrido + eléctrico puede tener éxito incluso bajo condiciones regulatorias más estrictas. También favorece su posicionamiento frente a posibles expansiones industriales o plantas en Europa.

Para el mercado europeo en general, este cambio sugiere que la competencia entre fabricantes eléctricos será más intensa, que los precios podrían presionarse a la baja, y que los consumidores tendrán mayor posibilidad de elección.

