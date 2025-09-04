Producción de café en Colombia repuntó 19 % durante agosto

La Federación Nacional de Cafeteros informó que la producción de café en Colombia repuntó un 19 % cuando se compara con igual mes del 2024, varios hechos explicaron el resultado.
Según la entidad, las cifras son positivas si se compara la producción en los últimos 12 meses con una producción de 14,7 millones sacos de café en el año 2025, frente a 12,53 millones en el año 2024.
De acuerdo con la Federación, esta producción de café en Colombia logra una tracción de producción positiva del 18 % más cuando se compara con el año anterior.
Imagen: Federación Nacional de Cafeteros
Más datos del café en Colombia
“El ciclo productivo desplazado, mantiene impulso en agosto”, dijo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Germán Bahamón, respecto a la producción del mes de agosto.
Por su parte, las exportaciones durante el mes de agosto del 2025 aumentaron en un 10 %, mientras que el consumo solo reportó un aumento del 7 % pasando de 173.000 a 186.000 sacos.
Otros datos de la Federación muestran que la importación de café en Colombia alcanzó los 776.000 sacos de 60kg entre septiembre del 2024 y agosto del 2025.
Recomendado: Arancel de 50 % a café de Brasil abre a Colombia oportunidad
Solo para el octavo mes del año, se compraron 146.000 sacos, lo que representa un crecimiento del orden del 181 % frente a igual mes del año pasado.
—