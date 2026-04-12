Cali se alista como sede de la quinta edición del Fintech Forum

El próximo 19 de abril se llevará a cabo una nueva edición del foro Mujeres en Fintech (MeF). El encuentro, que reunirá a empresarios, inversionistas, emprendedores y líderes del ecosistema financiero y tecnológico, tendrá como sede la ciudad de Cali.
El evento está orientado a acercar las soluciones fintech a las regiones de Colombia y promover su adopción por parte de empresas y usuarios. Además de democratizar el acceso a la innovación financiera.
Para cumplir con ese propósito, en este espacio se dará a conocer cómo las soluciones digitales en pagos, acceso a financiamiento, servicios financieros digitales y nuevas tecnologías pueden mejorar la competitividad de las empresas, impulsar la inclusión financiera y contribuir al desarrollo económico regional.
“Nuestro propósito ha sido claro: acercar herramientas de competitividad empresarial a emprendedores y empresas, abordando temas estratégicos como pagos digitales, sistemas de transferencias inmediatas como Bre-B, modalidades de crédito digital e inteligencia artificial aplicada al negocio”, destacó Sandra Rubio, cofundadora de MeF.
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Rubio también hizo énfasis en que la innovación financiera no puede quedarse en las principales ciudades, sino que debe ser un habilitador real de crecimiento para todo el ecosistema empresarial del país.
El Fintech Forum hace parte de una serie de encuentros regionales que ya han tenido ediciones exitosas en ciudades como Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Medellín, consolidándose como un punto de encuentro para profesionales, innovadores y visionarios del sector.
El encuentro está dirigido a empresarios y directivos interesados en aplicar innovación a sus procesos de negocio; inversionistas que buscan relacionarse con empresas de alto potencial; founders de startups tecnológicas que desean ampliar su red de contactos; y corporativos del sector financiero en búsqueda de alianzas estratégicas y nuevas soluciones que aumenten su competitividad.
El evento es organizado por Mujeres Fintech (MeF) en alianza con la Cámara de Comercio de Cali.
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