Facturación de transacciones electrónicas creció 26,5 % en Semana Santa

La Semana Santa se consolida como una de las temporadas clave para el consumo en Colombia. Durante 2026, de acuerdo con DaInsIght, la suite analítica de datos de CCO Credibanco, las transacciones electrónicas crecieron 26,11 % frente al año anterior, impulsadas por una mayor movilidad y los desplazamientos internos, que incrementaron el gasto en alimentación, transporte y consumo fuera del hogar.
Durante esta temporada se procesaron más de 12 millones de transacciones electrónicas, alcanzando una facturación superior a $1,4 billones, con un crecimiento del 26,5 %. Las categorías que concentraron una mayor proporción del gasto fueron supermercados, estaciones de servicio, tiendas de alimentos, comida rápida y restaurantes, lo que evidencia una dinámica de consumo asociada tanto a compras cotidianas como a los desplazamientos propios de la temporada.
El sábado 4 de abril fue el día de mayor actividad, con una facturación superior a $431.000 millones y 3,5 millones de transacciones. A nivel horario, las mayores cifras de consumo se registraron en la tarde, entre las 12:00 p.m. y las 3:00 p.m., franja que concentró picos de facturación superiores a los $122.000 millones. En línea con esta dinámica, el consumo de turistas también mostró señales de crecimiento, y la facturación realizada con tarjetas internacionales aumentó 34 % frente a 2025, reflejando una mayor llegada de visitantes y una mayor adopción de medios de pago electrónico en el país.
Las tarjetas débito representaron el 34 % de la facturación total y registraron un crecimiento del 37 %, superior al observado en crédito, que creció 22 % y concentró el 66 % de la facturación. Asimismo, las ventas en punto de venta aportaron el 79 % del total, con un crecimiento del 27 %, en línea con el incremento de la movilidad y la mayor afluencia a comercios físicos.
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Por ciudades, Bogotá lideró la participación en facturación con un 23 %, seguida de Medellín (6 %), Cali (3 %), Cartagena (3 %) y Barranquilla (2 %). En cuanto a la participación de las ventas realizadas por extranjeros sobre el total de cada ciudad, Cartagena registró la mayor proporción, con un 58 %, seguida de Medellín (39 %), Barranquilla (28 %), Bogotá (26 %) y Cali (25 %).
“En CCO Credibanco entregamos valor a través del análisis de los datos, ya que comprender el comportamiento de pago en temporadas de alta movilidad permite dimensionar el impacto del consumo en la economía. Estos resultados evidencian no solo el dinamismo comercial de la Semana Santa, sino también la creciente confianza de comercios, consumidores y turistas en los medios de pago electrónicos, así como la evolución del ecosistema de pagos en Colombia para responder a picos de demanda de manera eficiente y segura”, afirmó Felipe Acevedo, presidente de Credibanco.
Estos resultados evidencian una evolución en los hábitos de consumo en Colombia, donde el uso de medios de pago electrónicos continúa consolidándose como un habilitador clave para el comercio, especialmente en contextos de alto flujo turístico y alta actividad económica.
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