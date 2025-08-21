Cali vuelve a ser blanco de ataques este 21 de agosto: así fue la escalada terrorista

La ciudad de Cali se mantiene alerta, este jueves 21 de agosto, luego de registrarse dos fuertes explosiones en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez.
El estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia y de inmediato encendió las alarmas de las autoridades, que manejan la hipótesis de un atentado terrorista.
De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana, los hechos ocurrieron en la carrera 8 con calle 52, donde fue detonado un artefacto explosivo, se habría tratado de un camión cargado con cilindros bomba.
El balance inicial da cuenta de al menos 11 personas fallecidas y más de 50 heridos.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X para confirmar la emergencia. “Caleños, hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la carrera 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de Salud de Cali, Seguridad y Riesgo para atender a las personas heridas”, escribió el mandatario.
Las autoridades locales y la Fuerza Pública adelantan la inspección de la zona con el fin de establecer quiénes estarían detrás del ataque y si existen más artefactos en el área. La explosión, que generó pánico entre los habitantes del sector, también obligó al despliegue de unidades antiexplosivos y equipos de inteligencia.
Aunque todavía no se conoce un pronunciamiento oficial sobre la autoría de los hechos, este nuevo ataque pone a Cali nuevamente en el centro de la atención nacional por la ola de violencia que ha golpeado a la ciudad en los últimos meses.