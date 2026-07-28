Camacol prevé nueva etapa de expansión de la construcción en Colombia con Gobierno De la Espriella

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) confía en que el sector constructor entre en una nueva etapa de expansión durante los próximos meses.
A junio de este año, Colombia registraba 577.000 viviendas en desarrollo, de las cuales 315.000 estaban en construcción y 262.000 en etapa de preventa, proyectos que representan inversiones cercanas a $206 billones y la generación de 4,7 millones de empleos directos e indirectos.
Según Camacol, el mercado también mantiene una oferta de 161.000 viviendas distribuidas en 3.010 proyectos desarrollados por 1.259 constructoras en el país.
El gremio resalta, además, que la inversión en vivienda representó el 3,6 % del PIB en 2025 y movilizó bienes y servicios equivalentes al 55 % del aparato productivo nacional.
En ese contexto Expocamacol 2026 se perfila como uno de los principales escenarios para dinamizar la actividad.
La agenda de Expocamacol y su componente internacional
La feria internacional, que se realizará entre el 26 y el 29 de agosto en Plaza Mayor Medellín, reunirá a 500 empresas de 19 países y espera concretar negocios por más de US$1.198 millones, además de recibir a más de 53.000 visitantes especializados provenientes de 60 países.
En este escenario, Expocamacol busca convertirse en un catalizador para esa recuperación mediante una agenda enfocada en innovación, sostenibilidad y apertura de nuevos mercados.
El evento contará con más de 200 actividades académicas sobre inteligencia artificial, metodologías BIM, industrialización y ciudades inteligentes, además de ruedas de negocios organizadas junto con ProColombia y la Alcaldía de Medellín para promover alianzas comerciales internacionales.
Como novedad, la edición 2026 incorporará un Centro de Experiencias de Economía Circular y fortalecerá su Ruta y Premio a la Innovación, iniciativas con las que busca impulsar la adopción de nuevas tecnologías y modelos sostenibles dentro de la industria.
“Hoy la competitividad de las empresas depende de su capacidad para innovar, incorporar tecnología y responder a los retos de la sostenibilidad. Expocamacol es el escenario donde esas transformaciones dejan de ser una tendencia para convertirse en oportunidades concretas de negocios, crecimiento y desarrollo empresarial”, afirmó Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia.
La feria fortalecerá igualmente su componente internacional mediante ruedas de negocios en alianza con Procolombia y la Alcaldía de Medellín, con el fin de generar alianzas comerciales y facilitar la apertura de nuevos mercados para las empresas participantes.