Se acerca último plazo para cambiar de fondo de pensión en Colombia

De las medidas aprobadas en la reforma al sistema de jubilación del país, cambiar de fondo de pensión en Colombia se puede hacer para ciertas personas, beneficiadas por la ventana que avaló el Congreso de la República.
Indica la disposición que esta medida de cambio aplica solamente para mujeres mayores de 47 años y hombres mayores de 52 que cumplan requisitos de semanas cotizadas (750 semanas o más para mujeres o más de 900 para hombres).
Cambiar de fondo de pensión en Colombia se aprobó teniendo en cuenta que algunos cotizantes en fondos privados, que ya no podían hacer el cambio, tenían mejores condiciones de mesadas si se jubilaban bajo las condiciones del fondo público.
El último plazo para hacer este cambio quedó estipulado para el próximo 16 de julio, salvo que en la revisión que hace la Corte Constitucional se amplíe el lapso.
Requisito clave para cambiar de fondo de pensión en Colombia
Asofondos ha dejado en claro que este traslado no representa la entrega inmediata de los ahorros de los trabajadores, toda vez que habría que tener en cuenta una serie de condicionales legales sobre la entrega de los ahorros al momento en el que se cumplan los requisitos de pensión.
Adicionalmente, recuerda la misma norma, cambiar de fondo de pensión en Colombia para estos casos solamente podrá ser posible en la medida en que los solicitantes hayan hecho uso de la doble asesoría, clave para entender bajó qué régimen se acomoda mejor los aportes hechos con base en la historia laboral.
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Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional se pronuncie, de fondo, sobre lo avalado mediante la reforma pensional, que eliminaría la competencia entre Colpensiones y los fondos privados.