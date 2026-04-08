Nuevo decreto del gobierno Petro formalizará a miles de trabajadores en Colombia y los pondría a cotizar a pensión

En medio de la regulación que se hace, además de la reforma laboral, el gobierno Petro formalizará a miles de trabajadores en Colombia y, como consecuencia, empezarían a hacer cotizaciones a pensión en el país.
La disposición del ejecutivo tiene en cuenta seguir motivando la formalidad laboral, al tiempo que se generan los mecanismos de recaudo suficientes para fortalecer al sistema de jubilación del país, que sigue carente de recursos.
Mediante el decreto 0271 del 17 de marzo del 2026, el gobierno Petro formalizará a miles de trabajadores en Colombia, que se encargan de oficios de reciclaje en el país, al tiempo que establecería mecanismos para garantizar aportes de seguridad social.
Este documento, se lee en el decreto, da vida a la Red de Protección Social para la Vida de las personas Recicladoras de Oficio.
Uno de los puntos fundamentales se enfoca en la creación de un capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072 de 2015), que busca garantizar el derecho a la seguridad social de los recicladores, advirtiendo que este mecanismo no hará perder, a estos trabajadores, su independencia laboral.
Si bien el gobierno Petro formalizará a millones de trabajadores en Colombia con este decreto, no pretende establecer acuerdos laborales para que los recicladores se conviertan en “empleados”.
El gobierno Petro formalizará a miles de trabajadores en Colombia con estos otros objetivos:
- Creación de la Red de Protección Social
Se define un mecanismo para que los trabajadores independientes asociados a Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) puedan acceder al sistema de seguridad social (salud y pensión).
- Aportes y Financiación
- Propone el documento un valor de referencia del 5 % para contribuciones efectuadas por las Organizaciones de Recicladores en calidad de terceros aportantes
- Este porcentaje no constituye una obligación mínima ni afecta la voluntariedad del mecanismo de protección
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Finalmente, el gobierno del presidente Petro, mediante este decreto, busca los mecanismos regulatorios para implementar incentivos con miras a promover la formalización de los actores en la cadena de valor del plástico y otros materiales.