Cambio que tendrían universidades en Colombia y beneficiaría a ciudadanos de estratos 1 y 2

El acceso a la educación superior continúa siendo uno de los principales retos para los ciudadanos colombianos, en especial para aquellos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Aunque existen alternativas de formación como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), una parte importante de la población mantiene como objetivo ingresar a universidades, tanto públicas como privadas que ofrezcan condiciones económicas favorables.
En el caso de las instituciones públicas, uno de los requisitos tradicionales de admisión es la presentación de exámenes de ingreso. Este mecanismo, si bien busca seleccionar a los aspirantes con base en criterios académicos, también ha sido cuestionado por limitar el acceso de sectores de la población que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Las brechas en la calidad de la educación básica y media, así como las diferencias socioeconómicas, inciden directamente en el desempeño de los estudiantes en este tipo de pruebas.
En este contexto, el ministro de Educación, Daniel Rojas, planteó recientemente la posibilidad de eliminar los exámenes de admisión como requisito para ingresar a las universidades públicas. Durante una entrevista en un programa matutino de Blu Radio, el funcionario aclaró que esta propuesta no se implementaría de manera inmediata, sino que responde a una meta de mediano y largo plazo, condicionada a la ampliación de la cobertura del sistema educativo.
¿Cuál es el objetivo de eliminar los exámenes de admisión para el ingreso a universidades públicas?
De acuerdo con el ministro, la iniciativa se enmarca en una visión que busca consolidar la educación superior como un derecho, en lugar de concebirla como un filtro de exclusión. Bajo este enfoque, los exámenes de admisión son interpretados como una barrera que afecta de forma desproporcionada a los estudiantes de menores ingresos, al no garantizar condiciones equitativas para todos los aspirantes.
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Otro de los pilares de esta propuesta es el fortalecimiento financiero de las universidades públicas. Según explicó el jefe de la cartera educativa, el presupuesto destinado a estas instituciones ha alcanzado los $14 billones, lo que permitiría avanzar en la ampliación de cupos y en el mejoramiento de la infraestructura académica.