Exclusiva | Documento de Canacol revela futuro de sus activos en Colombia y de acciones en bolsa

El proceso de reorganización de Canacol Energy avanza en sus aprobaciones legales, tanto en Canadá como en Colombia, con la expectativa de recibir recursos necesarios para garantizar la continuidad de su operación.
Hasta el momento, el progreso más claro ha sido la financiación DIP, liderada por acreedores actuales de Canacol, principalmente, por un grupo ad hoc de tenedores de bonos con vencimiento en 2028. Este acuerdo está pendiente de aprobación en la Superintendencia de Sociedades en Colombia.
En medio de este proceso, los accionistas tanto en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) como de Colombia (bvc), vieron la suspensión de los títulos tras entrar en reorganización, dejando espacio a preguntas sobre su futuro.
En medio de este proceso, Valora Analitik conoció un documento de la gasífera en el cual se detalla qué pasará con la negociación bursátil de la compañía. En primer lugar, se explica que el desliste en la TSX ya ha sido determinado, “con posibles revisiones de listado adicionales en otros mercados”, es decir, la Bolsa de Colombia.
Panorama actual de sus acciones
Tras salir de la Bolsa de Toronto, las acciones de Canacol permanecen listadas en OTCID en Estados Unidos y en la bvc. “Es posible que estos mercados y los reguladores correspondientes revisen la situación de la compañía y adopten nuevas medidas a la luz de la reestructuración en curso”.
La empresa recordó que los accionistas siguen teniendo sus derechos legales y sus participaciones patrimoniales en Canacol, pues el desliste elimina el mercado público de negociación, pero no cancela ni transfiere por sí mismo la propiedad.
Sin embargo, se advierte, “la liquidez se ve gravemente limitada y puede resultar difícil o imposible vender las acciones en mercados organizados, dependiendo de las decisiones regulatorias y de la evolución del mercado”.
“En una reestructuración supervisada por la corte, los resultados para los tenedores de equity son inciertos y dependen de transacciones futuras que aún no se han negociado ni aprobado”, completa Canacol, pues actualmente no puede indicar ni estimar el valor actual de sus acciones.
¿Cuál es el impacto para los accionistas de Canacol?
La respuesta en este punto es contundente. La gasífera indicó que, en una reestructuración, los pasivos de los acreedores tienen prioridad frente a cualquier reclamación de los tenedores de equity, como los accionistas.
En este sentido, “Canacol no puede asegurar que subsista valor alguno para los accionistas actuales una vez se resuelvan las reclamaciones de los acreedores y se aprueben las transacciones de reestructuración o venta por la corte”.
Añade la compañía que “hasta que un plan o transacción aprobados por la corte los modifiquen, los accionistas conservan sus participaciones legales en el capital de Canacol”.
A pesar de esto, las suspensiones de negociación, los deslistes esperados y la situación financiera de la compañía “limitan de manera significativa la posibilidad práctica de realizar valor o influir en los resultados”.
Canacol se pronuncia sobre posible venta de activos
En el documento, conocido por Valora Analitik, la empresa también especifica la posibilidad de que haya venta de activos. Sobre este punto, se dijo que Canacol adelanta esfuerzos de reestructuración más amplios, que incluirán un proceso de venta y solicitud de inversiones supervisado por la corte.
“Este proceso prueba el interés del mercado por parte de potenciales compradores o inversionistas. La estructura detallada, el calendario, el alcance y los posibles resultados están sujetos a negociaciones con las partes interesadas, a las condiciones de mercado y a la supervisión y aprobación de la Corte”, especifica.
Sobre el financiamiento DIP, recordó que cubre operaciones en curso, costos de reestructuración y cartas de crédito requeridas, de acuerdo con los pronósticos de flujo de caja aprobados por la corte “y con los términos e hitos del acuerdo de crédito DIP”.
