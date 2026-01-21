Exclusiva | Canacol podría salir de su reorganización en 2026: recibiría financiamiento de US$67 millones

El superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar, habló en exclusiva para Valora Analitik. Durante la conversación, el funcionario afirmó que el proceso de reestructuración de Canacol puede llegar a su fin gracias a un mecanismo de financiamiento de US$67 millones, el cual ayudaría a la compañía a resolver sus problemas de insolvencia.
“De hecho, pareciera que hay una especie de acuerdo. Nosotros ya resolvimos recursos de reposición, pero ellos ya están hablando de una posibilidad de financiamiento por US$67 millones, condicionado al otorgamiento de unas garantías, para poder seguir y salvar la dificultad económica que tiene la empresa. Ese es el estado actual del arte de ese proceso de insolvencia o de reorganización transfronteriza”, afirmó.
Escobar reveló que, si salen adelante las solicitudes de garantías que se solicitan en el proceso y también el acuerdo de financiación, la proyección es que en seis meses Canacol pueda salir del proceso de insolvencia.
“Este es un proceso de insolvencia transfronterizo que viene de Calgary (Canadá). Es una empresa que tiene unos activos muy importantes de US$1,3 billones, con pasivos de US$900 millones. Tienen muchas filiales y una de ellas es Colombia. Ellos piden que se apliquen medidas cautelares sobre los activos que existen en Colombia para ese proceso de reorganización que existe en Canadá”, afirmó.
Con base en lo anteriormente mencionado, es posible que el proceso de reestructuración de Canacol pueda llegar a su fin en 2026, aunque Escobar determinó que hay muchas variables que pueden influir en la extensión de este proceso. Es decir, el hecho de que aparezca un agente dispuesto a cofinanciar la compañía ayuda a que lo anterior se vuelva realidad. Sin embargo, si la empresa llega a acuerdos con cada uno de los acreedores, como es costumbre en estos casos, el proceso podría tomar un año.
Debe mencionarse que, al ser Canacol una compañía internacional, este proceso se está dando desde la casa matriz (Calgary), es decir, la financiación no se está dando en Colombia, lo que no significa que una mayor liquidez de la compañía no genere un impacto en los activos que esta tenga en el país.
El superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar. Imagen: Superintendencia de Sociedades de Colombia
Frente a cuándo recibiría la empresa la suma anteriormente mencionada, la Superintendencia supone que, si se cumple con los trámites y la respectiva aprobación, esta sería inmediata.
De aprobarse el auxilio de financiación, el proceso de reestructuración puede llegar a su fin en 2026, o a más tardar, en 2027.
Escobar adicionó que el jueves 22 de enero es la fecha en la que se tomará la decisión de si se acepta el proceso de financiación de US$67 millones para Canacol.
Al que se le apruebe, se le establecerá una condición de otorgamiento de garantía. Entonces está la inversión más la garantía. Nosotros pensamos que eso sería un respiro para que la empresa siga operando”, concluyó.
