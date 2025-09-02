Canacol sigue al alza y Preferencial Grupo Argos la más negociada en Bolsa de Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del primero de septiembre de 2025 en 1.842,81 puntos registrando una variación negativa de – 0,15 %.
En el último año el índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 33,58 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.800 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $54.089 millones, mostrando una variación negativa de 44,50 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $97.470 millones.
Recomendado: Ecopetrol sobre negociación con Canacol: Buscamos opciones de crecimiento inorgánico
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
– Grupo Argos preferencial (Variación del precio de – 2,21 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $16.257 millones al finalizar el día.
– En el segundo puesto encontramos Grupo Cibest preferencial (Variación del precio de + 0,24 %) que negoció $11.654 millones.
– Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Canacol Energy (Variación del precio de + 10,13 %) que transaron un monto de $5.099 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
– En el primer lugar, Grupo Argos preferencial (PF Grupo Argos) que retrocede – 2,21 %.
– En la segunda casilla, los títulos de Terpel (Terpel) que caen – 2,21 %.
-Finalmente, las acciones del Mineros (Mineros) que bajaron – 1,96 %.
Las acciones de Canacol Energy (CNEC) suben 10,13 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap