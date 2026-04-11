Así van los candidatos presidenciales en Colombia en redes sociales; los que más pautan y logran más interacciones

Si bien gran parte de la discusión de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se ha centrado en las encuestas, las conversaciones en redes sociales son otro termómetro de cómo van los candidatos.
En medio de este contexto, Guarumo y EcoAnalítica publicaron su Tracking Digital para marzo de 2026, que deja ver cuáles son los candidatos con más seguidores en las principales plataformas, así como quienes logran mayores interacciones y pautas.
De manera previa, se explica que el documento no constituye una encuesta ni un sondeo de opinión pública, y tampoco mide la intención de voto, la popularidad ni la aprobación ciudadana.
“Su único propósito es presentar un análisis cuantitativo de la presencia digital y el desempeño en plataformas digitales (como redes sociales, menciones en medios y otras fuentes públicas en línea) de precandidatos presidenciales”, se añade.
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Estos son los candidatos con más seguidores en redes
Según el Tracking Digital de marzo, Claudia López es la candidata con más seguidores en Facebook con 1,33 millones; seguida por Sergio Fajardo que suma 794.848. Atrás quedan Abelardo de la Espriella (624.055), Iván Cepeda (571.926) y Paloma Valencia (462.021).
En Instagram, López también puntea en seguidores, esta vez con 999.225 usuarios en su cuenta, mientras que De la Espriella va segundo con 936.623, y Juan Daniel Oviedo con 643.032.
Misma situación se evidencia en X, donde Claudia López lidera con 2,75 millones de seguidores. En segundo lugar aparece Iván Cepeda con 1,9 millones de seguidores, siendo los dos únicos que superan el millón de cuentas que los siguen.
En TikTok cambia el panorama, pues el candidato Santiago Botero es el más seguido (735.100), seguido por De la Espriella (621.300) y Oviedo (422.400).
¿Cuáles candidatos generan más interacciones?
Al medir la reacciones, comentarios o publicaciones compartidas, hay otros resultados. En Facebook, Paloma Valencia (2,69 millones), Abelardo de la Espriella (1,82 millones) y Juan Daniel Oviedo (1,56 millones) son los candidatos con mayor número de interacciones.
Instagram se mueve de manera similar, aunque cambia el podio: De la Espriella lidera con 87.278 interacciones, seguido por Valencia con 80.671, mientras que Juan Daniel Oviedo alcanza 60.555 interacciones.
En X puntea Paloma Valencia con 1,06 millones de interacciones y es la única que supera el millón, mientras que Iván Cepeda queda en segundo lugar con 728.529 interacciones. Por su parte, Juan Daniel Oviedo alcanza 367.310.
Mayores pautas y desempeño en Youtube y LinkedIn
Con base en información pública disponible en Meta (Facebook e Instagram) y tomando solamente las cuentas oficiales de los candidatos, es decir, sin incluir tendencias generadas por influencers, medios de comunicación u otras cuentas, la mayor pauta la tiene Paloma Valencia.
La candidata del Centro Democrático ha invertido en estas dos plataformas $228,8 millones, poco menos del doble que Sergio Fajardo, quien ha destinado $129,7 millones en publicidad en estas dos redes sociales.
Detrás aparecen: Mauricio Lizcano ($112,5 millones), Miguel Uribe Londoño ($90,4 millones), Claudia López ($89,9 millones), Juan Daniel Oviedo ($64,9 millones) y Roy Barreras ($9,3 millones). El candidato de Izquierda, Iván Cepeda, no aparece en este listado.
Finalmente, otras dos redes sociales que son tomadas en cuenta son Youtube y LinkedIn, ambas lideradas por la campaña de De la Espriella. Mientras que el abogado tiene de lejos la mayor cantidad de seguidores en la plataforma de streaming (226.000), su fórmula José Manuel Restrepo acumula 69.718 seguidores en la red laboral.
Consulte acá el documento completo del Tracking Digital de Guarumo y EcoAnalítica.