Caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios tuvo accidente en Medellín: ¿Qué se sabe?

Este jueves en la tarde se presentó un accidente con el esquema de seguridad que acompañaba al precandidato presidencial Daniel Palacios, durante un recorrido por Medellín.
El alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, reveló lo sucedido a través de su cuenta de X: “Según la información que tenemos hasta el momento, los hechos se registraron en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe”.
Gutiérrez explicó que “los uniformados de la Policía notaron un ruido extraño” en el vehículo principal donde viajaba el precandidato presidencial y exministro del Interior del Gobierno de Iván Duque.
Por su parte, Palacios afirmó, también a través de X que “Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos.
¿Qué pasó con el esquema de seguridad de Daniel Palacios?
Continuando con el relato del alcalde de Medellín, al evidenciar los ruidos en el vehículo en el que se movilizaba Palacios, se decidió trasladarlo a otra camioneta de la caravana.
“Minutos después, el vehículo, al parecer, se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”, dijo Gutiérrez.
De acuerdo con su reporte, por el momento se cuentan 7 policías y 2 integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) heridos. “A esta hora reciben atención médica. Están siendo remitidos a centros asistenciales”, dijo.