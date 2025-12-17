El carbón registraría cifras récord en 2025, pero su demanda disminuirá en 2030

El carbón alcanzará cifras al alza en 2025. Este energético aumentará 0,5 % en su demanda y alcanzaría un récord de 8,8 millones de toneladas. No obstante, a nivel mundial, su demanda disminuirá en 2030. Lo anterior se debe al terreno que han ganado las fuentes de energía renovables, la nuclear y el gas natural licuado, que entrarían a competir con este combustible.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) también señaló que, en EE. UU., el aumento en los costos del gas y las medidas tomadas en materia de política pública impulsaron el consumo de carbón. En el documento se reveló que este combustible había tenido una trayectoria descendente en los últimos 15 años. Asimismo, expresó que, tras un par de años con caídas de dos dígitos, la demanda en la Unión Europea se redujo de manera ligera, mientras que China mantuvo los mismos niveles de consumo en 2025 frente a 2024.
China es un mercado fundamental, ya que representa más de 50 % del consumo global. Se espera que la demanda en este país disminuya, aunque de manera ligera, hacia 2030, dado que el gobierno pretende alcanzar un pico en el consumo de carbón ese año.
Para finales de la década, la agencia estimó que la demanda volvería a los niveles de 2023, como resultado de los cambios mencionados en el sector energético. Otro de los puntos relevantes es la alta demanda de gas natural licuado, por lo cual se prevé que la generación de energía a partir de carbón disminuya en 2026.
A pesar de que se menciona que el mercado no crecería y tendría una tendencia ligera a la baja en 2030, esto no significa que vaya a dejar de ser un energético importante en la matriz energética. La agencia señaló que este mercado se estabilizaría en su demanda y descendería ligeramente en 2030, mas no que perdería relevancia en el mercado.
No obstante, también reveló que las decisiones políticas sobre el mercado energético, las tendencias en el crecimiento de la demanda de electricidad y la expansión de las energías renovables pueden afectar la trayectoria del carbón.
Oportunidades para el mercado del carbón
La agencia también afirmó que India sería un gran demandante de este producto, ya que su demanda crecería 3 % al año, lo que supone un aumento de 200 millones de toneladas. Asimismo, se prevé un rápido incremento en el sudeste asiático, donde la demanda crecería 4 % anual hasta 2030.
En caso de que China registre un fuerte consumo de electricidad y las energías renovables junto con el gas ganen menos terreno, la demanda de carbón podría superar la tendencia a la baja. La agencia indicó que existe incertidumbre global sobre el ritmo de crecimiento de la demanda de electricidad, tanto en economías avanzadas como en desarrollo, lo cual tiene una implicación directa sobre este mercado.
En el informe también se proyectó que los principales países productores de carbón reduzcan sus niveles de producción. A pesar de los retos del mercado chino y del avance de las energías renovables y el gas, India parece ser una excepción, ya que su producción aumentaría mientras su gobierno intenta reducir la dependencia de las importaciones.
