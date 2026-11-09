CARF advierte que ley de rescate fiscal sería insuficiente para lograr el ajuste que necesita Colombia

El presidente del Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez, advirtió que aún si se completa la reforma de ajuste fiscal que propuso el Gobierno colombiano al Congreso de la República, todavía hay presiones sobre el gasto que no están debidamente contempladas en el presupuesto que preocupan al organismo.
El vocero hizo referencia al efecto de los aumentos de salario para funcionarios según negociaciones sindicales, el costo de la reforma pensional, la desfinanciación del régimen subsidiado de salud y los subsidios a la energía, así como gasto por el terremoto.
De acuerdo con el análisis técnico del CARF, la propuesta presupuestal y de ajuste fiscal no resuelve del todo la rigidez ni la expansión del gasto público.
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Por un lado, aunque el Ejecutivo planteó contener los gastos de nómina limitando su aumento a la inflación, el organismo detectó presiones alcistas derivadas de los compromisos previamente pactados en acuerdos sindicales del sector público. Por otro, el presupuesto asignado a la seguridad social en salud, especialmente en el régimen subsidiado, sigue mostrando un déficit de apropiación frente a las obligaciones reales del sistema.
A esto se suman mayores desembolsos por el agotamiento gradual de los traslados entre regímenes pensionales y los impactos financieros que desencadenará la implementación de la reforma pensional y su revisión en la Corte Constitucional. Del mismo modo, los fondos destinados a cubrir los subsidios a la energía eléctrica se encuentran desfinanciados, una situación que empeorará ante la inminencia del fenómeno de El Niño.
Además, el presupuesto carece de partidas suficientes para atender los costos de reconstrucción y reparación derivados del terremoto registrado en agosto.
En su presentación en el XIII Congreso de Asofiduciarias insistió en que el Gobierno debe hacer un ajuste de cuatro puntos del PIB para volver al cumplimiento de la Regla Fiscal, lo cual calificó como un escenario de sostenibilidad de las finanzas públicas.
Y recordó que, según sus cálculos, el déficit fiscal, entendido como la diferencia entre ingresos y gastos públicos, podía llegar al 9,5 % del PIB en 2027, el nivel más alto en la historia del país, tras cerrar este año en el 7,8 % del PIB.
Además, la deuda neta del Gobierno central pasaría del 58 % al 60 % del PIB en 2026 y escalaría hasta el 67 % del PIB con la reforma, acercándose peligrosamente al límite sostenible del 71 % del PIB e incluso amenazando con llegar al 90 % del PIB hacia 2030 si no se aplican correctivos severos.
Ramírez contextualizó la coyuntura actual afirmando que Colombia atraviesa una auténtica pandemia fiscal, pues los niveles de desbalance presupuestal no se han logrado recuperar desde el choque de 2020.
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