Catalina Alzate asume la gerencia general del parque comercial El Tesoro

Catalina Alzate fue anunciada como la nueva gerente general del parque comercial El Tesoro, en Medellín.
Cuenta con más de 15 años de experiencia y ha liderado procesos de transformación comercial, construcción de marcas y desarrollo de experiencias.
A su vez, ha participado en diferentes consejos de administración de centros comerciales, lo que le ha permitido “consolidar una visión integral del negocio, combinando estrategia, sostenibilidad y creación de valor”, explicó El Tesoro.
Alzate llega en reemplazo de Adriana González, quien culmina su gestión tras más de 13 años en el cargo.
Durante su administración, El Tesoro consolidó un modelo más allá del concepto tradicional de centro comercial, convirtiéndose en un ecosistema urbano donde convergen comercio, salud, cultura, entretenimiento, turismo y bienestar.
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Entre los principales hitos de este período se destacan la consolidación de la cuarta etapa y la llegada de nuevas marcas nacionales e internacionales, entre ellas la primera tienda H&M en la ciudad, el fortalecimiento de las torres médicas, la puesta en marcha del Teatro El Tesoro, el desarrollo de nuevas experiencias y ferias propias, la implementación de estrategias de sostenibilidad y la consolidación de un nuevo modelo de gestión.
Actualmente, El Tesoro cuenta con más de 411 tiendas, 296 consultorios, una comunidad de 7.900 personas entre comerciantes, especialistas y colaboradores, y se ha consolidado como uno de los principales referentes comerciales, culturales y de bienestar de Medellín.