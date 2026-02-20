Finanzas personales

Cédula de extranjería en Colombia sube de precio: En esto queda

Migración confirmó cuáles son los nuevos valores de la expedición de la cédula de extranjería en Colombia.

Cédula de extranjería en Colombia
Imagen: Migración Colombia

La cédula de extranjería en Colombia, informó Migración Colombia, tendrá un ajuste del 5,1 %, conforme al incremento de la inflación correspondiente al año pasado.

De acuerdo con la entidad, el documento queda en $294.000, su duplicado en $293.000, la prórroga del Permiso Temporal de Permanencia en $150.000, el Salvoconducto en $88.000, el Certificado de Movimientos Migratorios en $89.000.

cédula de extranjería en Colombia
Foto: Migración Colombia

Además de la cédula de extranjería en Colombia, el Registro Migración Automática ahora vale $421.000, el duplicado del Permiso por Protección Temporal $20.000, el Permiso Especial de Permanencia PEP Tutor $68.000 y el Permiso para Desarrollar otras Actividades $151.884.

Indicó la entidad que, en aplicación del principio de reciprocidad internacional, los ciudadanos canadienses deberán pagar $270.000 por concepto de control migratorio, aunque estarán exentos quienes tengan como destino final San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los menores de 14 años, mayores de 79, titulares de visa colombiana vigente, diplomáticos, tripulantes y pasajeros en tránsito.

Cédula de extranjería en Colombia y otros documentos que suben de precio

“Para los ciudadanos nicaragüenses se fijó una tarifa de 10 dólares, para los ecuatorianos 5 dólares para la expedición por primera vez de la Cédula de Extranjería, 16 dólares para renovación o duplicado, y otros trámites como el Certificado de Movimientos Migratorios y la Prórroga del PTP no tienen costo”, agregó Migración sobre lo cambios a la cédula de extranjería en Colombia. 

La institución dijo que hace un llamado enfático a la ciudadanía para que realice sus trámites únicamente a través de los canales oficiales: su sitio web y oficinas físicas.

cédula de extranjería en Colombia
Imagen cortesía de Migración Colombia

Recomendado: Trámite de la cédula en Colombia tendrá dos precios: Registraduría confirmó nuevas tarifas

“Con esta actualización tarifaria garantizamos la sostenibilidad y el fortalecimiento de los servicios migratorios en Colombia. Nuestro compromiso es ofrecer procesos seguros, transparentes y eficientes para nacionales y extranjeros. Recordamos a la ciudadanía que ningún trámite requiere intermediarios y que cualquier cobro por fuera de los canales oficiales constituye un posible fraude”, manifestó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

