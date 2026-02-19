Trámite de la cédula en Colombia tendrá dos precios: Registraduría confirmó nuevas tarifas

El costo de la cédula de ciudadanía en Colombia tendrá modificaciones a partir de 2026. Así lo confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante la actualización oficial publicada en su portal institucional, en la que se detallan las tarifas de los diferentes trámites asociados a la identificación ciudadana.
De acuerdo con la entidad, los nuevos valores entrarán en vigencia el 1 de marzo de 2026 y serán aplicables en todas las sedes de la Registraduría del país, así como en los consulados de Colombia en el exterior. La actualización hace parte del ajuste anual que realiza la institución para mantener el equilibrio entre los costos operativos del servicio y los indicadores económicos nacionales.
El organismo explicó que la modificación tarifaria se fundamenta en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en la Unidad de Valor Básico (UVB), parámetros que permiten recalcular cada año el valor de los trámites administrativos prestados por el Estado. Por esta razón, la variación no corresponde a una decisión discrecional, sino a una metodología previamente establecida dentro de la normatividad vigente.
¿Cuánto costará la cédula para el 2026?
Según la tabla oficial de tarifas, la expedición inicial de la cédula continuará siendo gratuita para los ciudadanos que cumplen 18 años y tramitan su documento por primera vez. Este beneficio se mantiene como parte de la política estatal de garantizar el derecho a la identidad y el acceso a los servicios públicos.
Recomendado: Cédula digital: Las restricciones que tiene el documento y pocos saben
Sin embargo, los costos sí aplicarán para quienes deban solicitar duplicados o realizar rectificaciones. En el caso de la cédula digital y la cédula en policarbonato, el duplicado o la corrección de datos tendrá un valor de $76.100.
Por su parte, quienes aún porten la tradicional cédula amarilla con hologramas deberán pagar $67.350 en caso de solicitar un duplicado. La misma tarifa regirá cuando el ciudadano requiera modificar información contenida en el documento, como errores de nombres, apellidos o fecha de nacimiento.
La Registraduría precisó que los valores actuales se mantendrán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026. A partir del 1 de marzo, los nuevos costos serán obligatorios sin excepción en todos los puntos de atención autorizados.
Esto implica que tanto las oficinas de la Registraduría como las entidades bancarias habilitadas para recibir pagos comenzarán a aplicar las tarifas actualizadas desde esa fecha. En consecuencia, los ciudadanos que tengan previsto adelantar el trámite podrán hacerlo antes del cambio si desean acogerse a los valores vigentes durante 2025.