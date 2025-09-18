Celsia tomó importante decisión sobre su recompra de acciones en Bolsa de Colombia: esto es lo que viene

En diciembre de 2023, Celsia anunció el comienzo de un programa de recompra de acciones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), con un monto aprobado de $300.000 millones, utilizando en parte recursos de la venta de sus activos en Panamá y Costa Rica.
Desde el lanzamiento de ese programa hasta el pasado 17 de septiembre, el precio de la acción de la filial de energía del Grupo Argos arrojaban una valorización de 75,7 %, superior que el crecimiento del MSCI Colcap, el principal índice de la bolsa local (59,6 %).
En su momento, al anunciar este programa, la compañía no descartó utilizar también el mecanismo independiente de la bvc. En línea con esa idea, Celsia dio a conocer que finalizará el proceso de readquisición a través del mecanismo transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) el próximo 27 de septiembre de 2025.
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2025, se dará inicio al proceso de recompra por medio del mecanismo independiente y, una vez agotado este, iniciar nuevamente la ejecución del programa de readquisición a través del mecanismo transaccional.
¿Cómo se ejecutará esta nueva fase de recompra de acciones?
De acuerdo con lo informado por Celsia, el mecanismo independiente de la bvc se adelantará en la modalidad de construcción de libro o “Book Building” para permitir a los destinatarios de la oferta determinar, además de la cantidad, el precio al que están dispuestos a venderlas.
El programa de recompras hace parte de la iniciativa EnergizarC, que tiene como objetivo, precisamente, mejorar el precio de la acción. Las características de esta nueva fase serán las siguientes:
Valor total de la readquisición para la etapa: el valor total será de hasta $30.000 millones.
Precio: será determinado por la Comisión Especial luego de recibir las posturas que presenten los destinatarios de la oferta de readquisición y teniendo en consideración las condiciones de mercado que rijan en el momento de la adjudicación.
Plazo: desde el 30 de septiembre de 2025 y hasta el 2 de octubre de 2025, salvo que (i) la Comisión Especial decida modificar el plazo; o (ii) se obtenga el número máximo de acciones a readquirir en la etapa.
Compensación y liquidación: se realizará de conformidad con lo establecido por el Reglamento General, la Circular Única y el Instructivo Operativo de que emita la BVC para este propósito.
