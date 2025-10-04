Cementos Argos reveló las fechas para la readquisición de acciones por US$230 millones: así se ejecutará

En línea con lo aprobado por la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos, en su reunión extraordinaria del pasado 30 de septiembre, la filial de Grupo Argos anunció el lanzamiento de su oferta de readquisición de acciones por US$230 millones, que cobija sus títulos ordinarios y preferenciales.
La compañía indicó que este monto equivale a $896.500 millones, calculados con base en la tasa representativa del mercado vigente el día anterior a la publicación del aviso de Oferta de Readquisición que corresponde a $3.897,64.
Como se ha explicado al mercado, los recursos de esta operación serán distribuidos entre los accionistas como resultado de los beneficios obtenidos de la desinversión en las operaciones de Estados Unidos (Summit Materials).
Tras el anuncio, Cementos Argos reiteró que esta distribución, que equivale a cerca del 7,5 % de su posición de caja actual, no compromete su estrategia de crecimiento enfocada en el retorno al mercado de Estados Unidos. De paso, aprovechó la compañía para agradecer a sus accionistas por la confianza y determinación “de seguir creando valor de manera sostenible”.
¿Cómo se hará la recompra de acciones de Cementos Argos?
El plazo para presentar las aceptaciones estará vigente entre el 6 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, siendo la fecha máxima de ejecución de la readquisición, el 14 de noviembre de este mismo año.
El proceso de adjudicación se hará por rondas: En la primera ronda cada accionista que haya presentado aceptaciones recibirá hasta el número de acciones que le corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la Compañía tomando las acciones en circulación.
A partir de la segunda ronda, el remanente, si lo hubiere, se asignará bajo la modalidad “uno a uno”, entregando una acción a cada accionista con aceptaciones pendientes hasta agotar el monto máximo de la oferta. Para los accionistas que presenten aceptaciones para acciones ordinarias y preferenciales la adjudicación se hará, en primer lugar, a estas últimas.
En la más reciente jornada bursátil, los títulos ordinarios de Cementos Argos cerraron en $10.500, mientras que las preferenciales finalizaron la semana en $12.420 por título.
Se recordó de paso que esta readquisición se hará con un precio de $13.659 por título (ya sea ordinario o preferencial), valor que corresponde al punto medio del rango estimado para el negocio operativo de la compañía, de acuerdo con el informe de valoración elaborado por el tercero independiente Inverlink, que fue utilizado para el Proyecto de Escisión de las acciones de Grupo Sura.
La oferta permitirá a los accionistas que decidan participar, especificar el número de acciones que están dispuestos a vender, lo cual estará limitado al número de acciones que posean de la compañía en la fecha de corte y al número máximo de acciones a readquirir, de acuerdo con los términos de la oferta.
