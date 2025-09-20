Cementos Argos reveló fecha de reunión extraordinaria de Asamblea para aprobar recompra de acciones

Esta semana el mercado conoció la decisión de Grupo Argos de proponer a los accionistas de Cementos Argos la aprobación de una adición al programa de recompra de acciones que ya viene ejecutando la empresa de cementos.
De acuerdo con la propuesta, se buscará una distribución de US$230 millones de los beneficios obtenidos de la desinversión en Summit Materials en febrero de 2025.
Para avanzar en esta iniciativa, el holding solicitó a su filial de cementos convocar a una reunión extraordinaria de su Asamblea de Accionistas, con el objetivo de recibir el visto bueno de los inversionistas.
Este sábado Cementos Argos publicó el aviso de convocatoria, en el que se cita a los accionistas a la reunión el próximo 30 de septiembre de 2025.
Desempeño positivo de Cementos Argos en Bolsa de Colombia
Tras el anuncio, las acciones de Cementos Argos (tanto la ordinaria como la preferencial) se ubicaron dentro de las mayores valorizaciones en el último día bursátil de esta semana, contribuyendo además a un cierre en verde del MSCI Colcap.
Durante el viernes 19 de septiembre, la acción ordinaria de Cementos Argos logró alzas de 25 %, para cerrar finalmente la jornada con positivo de 17,53 %, a un precio por título de $11.400.
La preferencial, por su parte, subió 8,60 %, a un precio de $12.380 por cada especie de la filial de cementos de Grupo Argos. Al ver el desempeño general de la Bolsa de Colombia, el MSCI Colcap finalizó en 1.858 puntos, tras un alza de 1,91 % solamente en la sesión del viernes.
Así será la recompra de acciones de Cementos Argos
Grupo Argos afirmó que se trata de un “esquema simple, eficiente y equitativo que permite agilizar la recepción de los recursos por parte de los accionistas, ya que se propondrá materializarlo antes de que finalice el año en curso”.
Se dijo además que el precio de readquisición de $13.659 por acción se determinó con base en el punto medio del rango de valoración estimado por Inverlink para el negocio operativo de Cementos Argos en el proyecto de escisión aprobado por la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos el 25 de marzo de 2025 y el número de acciones en circulación.
La venta de Summit Materials a Quikrete representó para Cementos Argos un valor en efectivo cercano a US$2.875 millones, adicionales al valor generado en 2024 por la combinación de los activos de Argos USA con Summit Materials.
En total, Cementos Argos recibió por estas dos transacciones, la combinación con Summit Materials y la posterior venta a Quikrete, un valor aproximado de US$4.071 millones, con lo cual esta distribución representaría el 5,65 % de ese monto.