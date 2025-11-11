Noticias económicas importantes Noticias del Grupo Argos Noticias del mercado financiero Noticias empresariales

Cementos Argos triplica sus utilidades al tercer trimestre del año, pero los ingresos caen

Solo en el tercer trimestre de 2025, la utilidad neta fue de $278.203 millones, un 263,4 % más que en el mismo periodo el año pasado.

Cementos Argos
La compañía reportó ingresos acumulados en lo corrido del 2025 por $3,9 billones. Foto: cortesía Cementos Argos

Cementos Argos, empresa del Grupo Argos, alcanzó una utilidad neta acumulada de $659.000 millones en lo corrido del año a septiembre, esta cifra es superior en un 200 % a los $219.204 millones de los nueve primeros meses de 2024.

Además, solo en el tercer trimestre de 2025, la utilidad neta fue de $278.203 millones, un 263,4 % más que los $76.553 millones para el mismo periodo el año pasado.

Por otra parte, la compañía reportó ingresos acumulados en lo corrido del 2025 por $3,9 billones, un 2,76 % menos frente a los $3,9 billones de 2024. Y solo en el tercer trimestre la cifra creció un 2,3 % interanual al pasar de $1,33 billones a $1,36 billones.

Los estados financieros también dan cuenta de un ebitda acumulado de $928.000 millones entre enero y septiembre que es este año 5 % superior a lo visto 12 meses atrás ($887.000 millones).

“Argos se encuentra en camino de superar la meta de margen ebitda del 25 % con un año de anticipación, al alcanzar un 24 % acumulado a septiembre, gracias a medidas de eficiencia en todas sus geografías”, destacó la empresa en su comunicado.

También ratificó que mantiene la meta de generar US$200 millones en ebitda incremental hacia 2030 a través de su estrategia de crecimiento orgánica.

Cementos Argos resaltó en el reporte que los resultados al cierre del tercer trimestre del año son positivos y aseguró que estos demuestran la efectividad de su estrategia de eficiencia operativa y crecimiento sostenible.

En consecuencia, el precio implícito de la acción supera los $14.000, cinco veces más que en 2023. Así mismo, la capitalización bursátil ha crecido un 288 %, alcanzando US$3.490 millones, con un retorno total acumulado en dólares (Total Shareholder Return, TSR) del 554 %.

Así, las distribuciones a los accionistas este año ascienden a $3,4 billones, equivalentes a un retorno del 25 %, incluyendo dividendos ordinarios y extraordinarios por ($870 millones), la escisión del portafolio de acciones de Grupo Sura por ($1,5 billones) y recompras por más de $1 billón.

En el boletín de resultados, Cementos Argos reveló que avanzó en su estrategia de reingreso al mercado estadounidense, fortaleciendo su plataforma de agregados con hitos relevantes en producción y logística y el inicio de operaciones comerciales en noviembre.

Aquí menciona la validación de la calidad del producto, el aseguramiento de dos nuevas posiciones portuarias en la costa sureste de Estados Unidos y el inicio de operaciones comerciales con el primer embarque que está programado para noviembre.

