Cementos Argos triplica sus utilidades al tercer trimestre del año, pero los ingresos caen

Cementos Argos, empresa del Grupo Argos, alcanzó una utilidad neta acumulada de $659.000 millones en lo corrido del año a septiembre, esta cifra es superior en un 200 % a los $219.204 millones de los nueve primeros meses de 2024.
Además, solo en el tercer trimestre de 2025, la utilidad neta fue de $278.203 millones, un 263,4 % más que los $76.553 millones para el mismo periodo el año pasado.
Por otra parte, la compañía reportó ingresos acumulados en lo corrido del 2025 por $3,9 billones, un 2,76 % menos frente a los $3,9 billones de 2024. Y solo en el tercer trimestre la cifra creció un 2,3 % interanual al pasar de $1,33 billones a $1,36 billones.
Los estados financieros también dan cuenta de un ebitda acumulado de $928.000 millones entre enero y septiembre que es este año 5 % superior a lo visto 12 meses atrás ($887.000 millones).
“Argos se encuentra en camino de superar la meta de margen ebitda del 25 % con un año de anticipación, al alcanzar un 24 % acumulado a septiembre, gracias a medidas de eficiencia en todas sus geografías”, destacó la empresa en su comunicado.
También ratificó que mantiene la meta de generar US$200 millones en ebitda incremental hacia 2030 a través de su estrategia de crecimiento orgánica.
Recomendado: Entrevista | Cementos Argos reveló calendario de operación en EE. UU.: no descarta nueva recompra de acciones
Cementos Argos resaltó en el reporte que los resultados al cierre del tercer trimestre del año son positivos y aseguró que estos demuestran la efectividad de su estrategia de eficiencia operativa y crecimiento sostenible.
En consecuencia, el precio implícito de la acción supera los $14.000, cinco veces más que en 2023. Así mismo, la capitalización bursátil ha crecido un 288 %, alcanzando US$3.490 millones, con un retorno total acumulado en dólares (Total Shareholder Return, TSR) del 554 %.
Así, las distribuciones a los accionistas este año ascienden a $3,4 billones, equivalentes a un retorno del 25 %, incluyendo dividendos ordinarios y extraordinarios por ($870 millones), la escisión del portafolio de acciones de Grupo Sura por ($1,5 billones) y recompras por más de $1 billón.
En el boletín de resultados, Cementos Argos reveló que avanzó en su estrategia de reingreso al mercado estadounidense, fortaleciendo su plataforma de agregados con hitos relevantes en producción y logística y el inicio de operaciones comerciales en noviembre.
Aquí menciona la validación de la calidad del producto, el aseguramiento de dos nuevas posiciones portuarias en la costa sureste de Estados Unidos y el inicio de operaciones comerciales con el primer embarque que está programado para noviembre.
—