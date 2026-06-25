Cencosud acuerda compra de cadena de supermercados premium en Brasil; analistas ven impacto limitado

Cencosud anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 100 % de St. Marche, una cadena brasileña de supermercados premium con presencia en el estado de São Paulo, en una operación con la que busca fortalecer su participación en uno de los principales mercados de consumo de la región.
La compra será realizada a través de su filial Cencosud Brasil Comercial Ltda. e incluye las 32 tiendas de St. Marche, el Emporio Santa María y un centro de distribución de 7.500 metros cuadrados. El cierre de la transacción está sujeto a la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil y a la culminación del proceso de reorganización judicial que adelanta actualmente el vendedor.
Fundada en 2002, St. Marche registró ventas superiores a R$1.078 millones (cerca de US$216 millones) durante los últimos doce meses finalizados en marzo de 2026. La cadena se caracteriza por una oferta enfocada en productos frescos, vinos, panadería artesanal, frutas y verduras.
Cencosud informó que la operación será financiada mediante la reasignación de capital proveniente de recientes desinversiones realizadas en Brasil.
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Credicorp Capital ve una apuesta estratégica
En un análisis divulgado tras el anuncio, Credicorp Capital señaló que la incorporación de St. Marche representaría aproximadamente el 1 % de los ingresos consolidados de Cencosud y cerca del 13 % del negocio de supermercados que la compañía mantiene en Brasil, con base en los resultados de los últimos doce meses al primer trimestre de 2026.
La firma también destacó que la adquisición incrementará en 23,4 % el número de supermercados que Cencosud opera en Brasil, al sumar 32 establecimientos a una base de 137 tiendas.
No obstante, Credicorp Capital indicó que, dada la magnitud de la operación, no estima impactos materiales en los resultados de Cencosud durante este año, debido al peso relativamente reducido que tendrá la cadena dentro del negocio consolidado.
Según la firma, la adquisición responde a una lógica estratégica de optimización del portafolio, al reforzar la presencia de Cencosud en São Paulo, un mercado donde existe mayor espacio para formatos orientados a consumidores de mayores ingresos y propuestas de valor diferenciadas.
Además, considera que la operación es consistente con la reasignación de capital obtenido tras la venta de Bretas, en Minas Gerais, hacia un negocio con mejores perspectivas de rentabilidad.