Centro comercial Andino tendrá importante transformación: Confirmaron millonaria inversión

El centro comercial Andino ubicado en el barrio El Retiro, en Bogotá, anunció una inversión de $50.000 millones destinados a una expansión y remodelación de sus instalaciones.
Según explicó Leonardo Bernal, presidente del Consejo, la inversión se destinará a múltiples áreas claves del centro comercial, comenzando por la Plazoleta de Comidas, la cual será objeto de una renovación completa para ofrecer una mejor experiencia gastronómica.
“Se crearán espacios más amplios y modernos que se adapten a las necesidades de los visitantes, mejorando tanto la comodidad como la experiencia. Marcas reconocidas como Abasto serán parte de esta nueva oferta de entretenimiento y gastronomía”, indicó Bernal.
Otra área importante que será transformada es la Calle de la Cultura. Este espacio se convertirá en un punto de encuentro cultural, con áreas dedicadas a exposiciones, eventos y actividades que promuevan el arte y la cultura en la comunidad. La nueva, no solo enriquecerá la experiencia de los visitantes, sino que también se convertirá en un atractivo adicional para turistas y locales.
Además de estas renovaciones, la expansión incluye la apertura de dos locales de más de 600 m2 cada uno, que serán una vitrina para marcas internacionales. Estas nuevas tiendas se sumarán a la ya amplia oferta de tiendas premium que tiene el centro comercial.
En los nuevos locales estarán marcas exclusivas como Michael Kors y Ralph Lauren, las cuales abrirán flagship, y On dará apertura a su primera tienda en Colombia.
“En el último año hemos complementado nuestra oferta de marcas únicas como Alo Yoga, Ecco, Birkenstok y muy pronto se unirán Golden Goose, Michael Kors Ralph Lauren, On y Hoka. Nos hemos comprometido a ofrecer lo mejor a nuestros visitantes y esta inversión es una muestra de ello. Con estas renovaciones, reforzamos nuestro compromiso de ser el epicentro de exclusividad e innovación en Colombia”, indicó María Patricia Andrade, gerente general del centro comercial Andino.