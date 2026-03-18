Centro Comercial en Bogotá tendrá gran expansión: Llegarán importantes marcas y hará millonaria inversión

El centro comercial Diverplaza cerró el año 2025 con resultados positivos tanto en tráfico de visitantes como en desempeño comercial, en un contexto marcado por transformaciones en el sector retail y cambios en los hábitos de consumo. Estos resultados no solo reflejan una dinámica favorable, sino también avances en la estrategia de adaptación del complejo a nuevas exigencias del mercado.
De acuerdo con los registros más recientes, durante el último año el establecimiento recibió más de 18,3 millones de visitantes, cifra que representa un crecimiento del 3,7 % frente a 2024. Este aumento en la afluencia estuvo acompañado por un comportamiento sólido en las ventas, que pasaron de $220.000 millones a más de $242.000 millones, lo que equivale a una variación anual del 9,18 %. En conjunto, estos indicadores consolidan a Diverplaza como un referente en materia de comercio y prestación de servicios dentro de su área de influencia.
En línea con esta evolución, la administración del centro comercial proyecta para 2026 un plan de inversión orientado a fortalecer su infraestructura y ampliar su oferta. En este sentido, se contemplan recursos cercanos a los $3.300 millones destinados a procesos de expansión y adecuación de espacios.
Las intervenciones desarrolladas recientemente incluyeron la habilitación de un nuevo acceso peatonal, la incorporación de 24 locales adicionales y la intervención de aproximadamente 4.700 metros cuadrados, de los cuales más de 3.200 corresponden a nueva área comercial. Asimismo, se ejecutó la modernización del acceso principal por la calle 71, con el propósito de optimizar la conectividad y mejorar la integración con el entorno urbano.
Estas obras tuvieron un impacto directo en la generación de empleo, con la creación de cerca de 100 puestos de trabajo durante las etapas de construcción y operación de los nuevos espacios. A su vez, facilitaron la llegada de nuevas marcas, lo que contribuye a diversificar la oferta en segmentos como moda, tecnología, salud y belleza.
¿Cómo será el aporte a largo plazo de Diverplaza?
Como parte de su visión de largo plazo, Diverplaza avanza en la incorporación de servicios orientados al bienestar y al uso integral de sus instalaciones.
En este contexto, se proyecta la apertura de un complejo operado por Compensar, que ocupará cerca de 2.934 metros cuadrados y requerirá una inversión aproximada de $15.000 millones. Este espacio incluirá zonas húmedas, piscinas, áreas de acondicionamiento físico y zonas recreativas, con una apertura estimada para 2027. El proyecto contempla, además, una posible ampliación que superaría los 4.000 metros cuadrados.
De cara a 2026, el centro comercial prevé un nuevo ciclo de inversión cercano a los $4.000 millones, enfocado en la incorporación de nuevas marcas, ampliaciones y renovación de infraestructura.
Entre las iniciativas confirmadas se encuentran la apertura de una tienda Adidas, la ampliación del punto de KFC, la renovación del jardín gastronómico bajo un concepto contemporáneo, la instalación de una pantalla de gran formato para eventos y la modernización de zonas comunes.
A mediano plazo, el desarrollo de una torre de vivienda de uso mixto de 16 pisos marcará una nueva etapa en la integración urbana del proyecto.