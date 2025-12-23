Diciembre y parte de enero se consolidan como una de las temporadas más dinámicas del año para los centros comerciales en el país, los cuales logran capitalizar la mayor parte de sus ingresos.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), en promedio, diciembre representa el 25 % de la facturación del año, una cifra equivalente a tres meses de ventas.
“Las ciudades tienen también mucho que ver en ese comportamiento porque hay lugares que tienen un mayor componente de turismo y, por consiguiente, una dinámica comercial mucho más intensa hasta el 15 de enero, mientras que otras de las cuales la gente se va pues tienen una dinámica un poco más tranquila”, afirmó Carlos Hernán Betancour, presidente de la agremiación.
Al analizar el trimestre completo (octubre, noviembre y diciembre), datos del Observatorio de Centros Comerciales mostraron que entre 2022 y 2024 los últimos tres meses concentraron el 46 % del total de las ventas anuales, evidenciando un crecimiento significativo frente al 38 % que representaba este mismo periodo entre 2015 y 2019.
En 2024, como confirmó Mall & Retail en un informe, el país cerró con un total de 264 malls y un GLA (superficie arrendable) de más de 6,56 millones de metros cuadrados (m²), lo que generó una tasa de saturación comercial de 12,4 m² por cada 100 habitantes, siendo el tercer mejor indicador de Latinoamérica después de Chile y México.
En 2025 no hubo inauguraciones, lo que significa que Colombia mantiene las mismas cifres de oferta disponible para el comercio en estos espacios.
Establecimientos buscan elevar sus ventas en temporada
A diferencia del año pasado cuando el consumo se presentó más retraído en el país, en 2025 los empresarios se muestran optimistas para Navidad y vacaciones.
En 2024, el Observatorio Raddar de Centros Comerciales mostró que estos establecimientos alcanzaron ventas aproximadas de $46 billones, lo que representa un aumento del 2,1 % respecto al año anterior, cuando el crecimiento fue solo del 1 %.
La investigación determinó que este incremento estuvo impulsado en gran medida por una “dinámica excepcional durante el mes de diciembre, en el que se registró una venta récord de $10 billones. Para 2025 se espera un crecimiento del 4% llegando a los $ 47,8 billones”.
“Las expectativas para esta temporada son altamente positivas. Esperamos recibir más de 10 millones de visitantes entre noviembre y diciembre, reflejando la confianza de las familias en Titán Plaza como su principal punto de encuentro. En términos de ventas, proyectamos un crecimiento cercano al 20 % frente a 2024”, afirmó Jazmín Lombana, gerente de Titán Plaza, centro comercial que cuenta con 270 locales activos.
Para capitalizar el crecimiento de los ingresos durante este mes y responder a la extensión de la temporada navideña “—que hoy inicia desde octubre—,el centro comercial Unicentro cuenta con una oferta integral, enfocada en maximizar tráfico, permanencia y conversión con una propuesta comercial fortalecida, marcas ancla, retail especializado, gastronomía y servicios alineados al consumo de fin de año”, tal como comenta Camilo Ángel Moreno, gerente general del establecimiento.
Este recinto comercial tradicional del norte de Bogotá cuenta en la actualidad con más de 322 marcas y espera recibir a más de 2,2 millones de visitantes para temporada.
Las expectativas de otros centros comerciales como Plaza Imperial también son muy representativas.
Diana Patiño, directora de mercadeo del establecimiento comentó a Valora Analitik que el objetivo es tener un cierre de 3 % de incremento de tráfico en el mes de diciembre y “30 % en ventas registradas gracias a nuestro sorteo de fin de año, con un plan de premios de más de $150millones”.
Esto a través del impulso de categorías con mayor alto movimiento como moda, vestuario, tecnología, electrodomésticos, juguetería y artículos para el hogar.
En general, los diferentes centros comerciales coinciden en que con jornadas como Bogotá Despierta, las promociones y descuentos de los establecimientos y la oferta gastronómica ampliada contribuyen a dinamizar las ventas.
Los principales retos
Los centros comerciales en Colombia concentran gran parte de la dinámica que mueve la economía en el fin de año y enero en el país, pero también representan un importante impulso para el empleo.
De acuerdo con las cifras de Acecolombia, el sector genera 320.000 empleos directos en el año e incrementa entre 18 % y 20 % más esa cifra con vacantes temporales propias de la temporada.
En ese contexto, Betancour, el dirigente gremial, afirma que la sostenibilidad de los negocios es un tema que hay preservar, pues este es uno de los mayores retos en la actualidad.
“A veces se pierde el foco de la importancia de generar escenarios en los que la actividad económica pueda prosperar. Es vital mantener los empleos porque finalmente solo a través del crecimiento del desarrollo económico tendremos desarrollo social”, destacó.
A su juicio, es necesario estimular la actividad y promover los negocios se desarrollen. Hoy hay plataformas internacionales 365 días que no pagan IVA, mientras que acá casi se acaba el país en una discusión de un día sin IVA para el comercio. Entonces hay desequilibrio frente a compras por Shein o Temu, que no tienen controles ambientales, de calidad, ni de producto.
Finalmente, hay que mencionar que el comercio en Colombia representa entre el 16 % y el 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
