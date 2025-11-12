Centros comerciales en Bogotá anunciaron importantes cambios: Así serán sus nuevas apuestas

Durante el mes de noviembre, varios centros comerciales de Bogotá anunciaron sus actividades y novedades para dar inicio a la temporada decembrina.
Con estas iniciativas, los establecimientos buscan promover la reactivación económica en el cierre de 2025 y ofrecer experiencias que vayan más allá de las tradicionales compras de fin de año, integrando espacios de entretenimiento, cultura y encuentro familiar.
En este contexto, los centros comerciales Portal 80, Bulevar, Centro Chía y El Edén presentaron sus respectivas programaciones para diciembre, con actividades que comenzarán oficialmente a partir del 15 de noviembre. Cada uno de estos espacios ha diseñado propuestas temáticas con el propósito de atraer visitantes y fortalecer su vínculo con la comunidad.
¿Cuáles serán las actividades que tendrán los centros comerciales en Bogotá?
El centro comercial Portal de la 80 inaugurará la experiencia denominada La Casita de Santa, un recorrido que permitirá a los asistentes conocer la sala del emblemático personaje, disfrutar de degustaciones de galletas y visitar su taller, donde se exhiben los libros con los nombres de los niños del mundo, además de un tablero que muestra la ruta que seguirá Santa durante la entrega de regalos.
Por su parte, el centro comercial Bulevar presentará el Iglú de las Navidades del Mundo, ubicado en la Plaza Fuego. Allí, los visitantes podrán disfrutar de proyecciones y ambientaciones que recrean cómo se celebra la Navidad en países como Alemania, México y Estados Unidos.
La temporada se inaugurará oficialmente el 15 de noviembre con el espectáculo teatral y musical Chispita Dulce Encantada, seguido del tradicional encendido de luces. Además, se desarrollará una variada programación que incluye actividades interactivas, personajes itinerantes y espacios lúdicos, como una piscina gigante de pelotas ubicada en el Domo Central.
El centro comercial Centro Chía adoptará como eje temático la Colombianidad, rindiendo homenaje a las diferentes regiones del país a través de su decoración e iluminación inspiradas en paisajes y tradiciones nacionales. Desde el 15 de noviembre, los asistentes recibirán un Pasaporte de la Navidad, con el que podrán participar en estaciones con juegos, actividades culturales y recorridos en tren pensados especialmente para los niños.
Finalmente, el centro comercial El Edén ofrecerá una experiencia inmersiva en la Plaza Jazmín, desde el 14 de noviembre hasta el 16 de enero de 2026. Allí se instalará un inflable gigante de 170 metros cuadrados y una piscina con 20.000 estrellas navideñas.
Esta atracción estará disponible para quienes presenten facturas de compra iguales o superiores a $50.000, como parte de una estrategia para incentivar las visitas y fortalecer el comercio local durante la temporada.