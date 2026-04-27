Cepeda ganaría en segunda vuelta, aunque pulso con Paloma Valencia sería más estrecho, según GAD3

La más reciente encuesta de la firma GAD3 dibuja un mapa electoral en el que Iván Cepeda aparece como líder en los dos cruces de segunda vuelta en los que está presente.
En el escenario más probable según la intención de voto en primera vuelta —Cepeda frente a Abelardo de la Espriella—, el senador obtendría el 46 % frente al 35 % del abogado.
La brecha de 11 puntos porcentuales es la más amplia de los tres escenarios simulados. El voto en blanco y la abstención en este escenario son relativamente bajos: 9 % y 6 %, lo que sugiere una mayor disposición de los electores a definirse.
La evolución revela que mientras Cepeda ha escalado de forma sostenida —8 puntos en dos meses—, De la Espriella alcanza su techo en marzo (36 %) y retrocedió un punto en abril.
Cepeda vs. Valencia: el más competido históricamente
La segunda simulación enfrenta a Cepeda con Paloma Valencia. El resultado de abril arroja 44 % para Cepeda y 37 % para Valencia, una diferencia de 7 puntos.
Lo que hace llamativo este escenario es el salto de Valencia, pasó de 25 % al 40 % en solo un mes, igualando a Cepeda. Pero en abril retrocedió 3 puntos (37 %), mientras Cepeda avanzó uno (44 %).
Valencia vs. De la Espriella: el escenario con más abstención
El tercer cruce, entre los dos candidatos de derecha se comporta así:
De la Espriella ganaría con 28 %, una diferencia mínima frente a Valencia con 23 %, pero la suma de votos en blanco (25 %) y la intención de no votar (20 %) alcanza el 45 % del electorado. Es, con amplia diferencia, el escenario que más rechazo genera entre los colombianos consultados.
Frente este caso, lo importante es ver cómo se invirtió las preferencias, en febrero De la Espriella lideraba con el 34 % frente al 13 % de Valencia; en marzo ambos se igualaron en 27 %.
Y en abril, De la Espriella volvió a superar a Valencia, pero con márgenes menores a los de febrero. La candidata del Centro Democrático creció 10 puntos entre febrero y marzo, pero sólo avanzó 3 puntos adicionales en abril.
La encuesta completa puede consultarse en el siguiente enlace, cuya ficha técnica puede ver a continuación: