Cepeda no iría a consulta presidencial: retomó discurso de Petro sobre supuesta intervención militar en Colombia

El precandidato presidencial de Colombia Iván Cepeda anunció que el Pacto Histórico se retirará de la consulta de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo si se mantiene lo que considera un bloqueo a su candidatura.
Cepeda fue enfático al señalar que, de impedirse su participación en dicha jornada, se inscribirá de manera directa para la primera vuelta de las elecciones presidenciales que tendrá lugar en mayo de este año.
“Lo que está ocurriendo constituye una operación antidemocrática sin precedentes en la historia reciente del país. Se trata de una grave violación masiva de derechos a una fuerza política y que la priva de una vez por todas de participar en condiciones de igualdad en las elecciones”, señaló este martes en la plaza de Lourdes, en Bogotá.
Alerta sobre “intervención militar”
Durante su intervención, Cepeda retomó el discurso del presidente Gustavo Petro sobre la existencia de planes para desestabilizar al actual gobierno. Según dijo, se está ejecutando una estrategia que no solo busca difamar a los dirigentes del Pacto Histórico, sino que también intenta crear un ambiente propicio para acciones violentas.
“No pasa día sin que se adelante una campaña política, jurídica y mediática, que tiene múltiples objetivos, que van desde generar un ambiente de difamar y deshonrar a nuestros principales dirigentes y al propio presidente Petro hasta el escenario de generar un ambiente propicio para desacatar las acciones violentas que incluyen una probable intervención militar en Colombia”, indicó.
Cepeda denuncia trabas legislativas al Pacto Histórico
En su intervención, Cepeda denunció trabas a la participación electoral del partido en las elecciones legislativas, haciendo referencia al hecho de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) examina actualmente la posibilidad de impugnar las listas a la Cámara de Representantes en departamentos como el Cauca, tras haber hecho lo propio en el Valle del Cauca.
Habló de «intentos por bloquear las listas» del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país y aseguró que “frente a cada intento de frenar el cambio social, la respuesta será la movilización organizada, pacífica y firme del pueblo en las calles”.