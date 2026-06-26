Cepeda perfila a Petro como jefe de oposición del gobierno De la Espriella

La oposición al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella comenzó a tomar forma este viernes con la reunión entre el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda.
Al término de la reunión, tanto el jefe de Estado como Cepeda coincidieron en que la prioridad de la oposición será defender las reformas sociales impulsadas durante el actual gobierno y evitar que sean revertidas por la nueva administración.
Uno de los temas que marcó el encuentro fue quién asumirá el liderazgo de la oposición al nuevo gobierno. Ante la pregunta, Iván Cepeda señaló inicialmente al presidente Petro, pero este respondió que ese papel no le corresponde a una sola persona.
«El pueblo», contestó el mandatario al ser consultado sobre quién encabezará la oposición durante el gobierno de De la Espriella.
Pese a ello, Petro aseguró que ejercerá una «oposición legítima, parlamentaria, popular y pacífica» y afirmó que el nuevo periodo político será un tiempo para la «organización de las mayorías de Colombia», con el objetivo de impedir que retrocedan las reformas sociales alcanzadas durante su administración.
Por su parte, Cepeda sostuvo que la principal bandera de la izquierda será precisamente la defensa de esas iniciativas.
«Las reformas sociales para el pueblo» serán el eje de la oposición, aseguró el senador, quien añadió que las reformas ya aprobadas «deben seguir».
Ambos dirigentes también enviaron un mensaje de unidad política al asegurar que representan «un solo proyecto» y que hoy están «más unidos y cohesionados que nunca».
Petro ofrece un empalme institucional
Durante sus declaraciones, el presidente insistió en que el Gobierno Nacional está preparado para iniciar la transición administrativa con el equipo del mandatario electo.
«Estamos listos, ya estamos esperando que vengan si quieren», afirmó Petro.
El mandatario agregó que su posición política no interferirá con el cambio de gobierno y reiteró que respetará las decisiones de las autoridades electorales y judiciales sobre el proceso presidencial.
«Creo que lo que tiene que hacer Abelardo aquí es venir a recibir este gobierno», afirmó. No obstante, señaló que, si el presidente electo decide no asistir personalmente al encuentro, «no hay problema».
Petro también anticipó un escenario complejo para el próximo gobierno en el Congreso de la República.
Según explicó, algunas fuerzas políticas intentarán «extorsionar» al Ejecutivo para obtener beneficios, mientras otros sectores mantendrán una posición independiente y ejercerán control político sobre la nueva administración.
El mandatario dejó entrever que la gobernabilidad dependerá de la capacidad del próximo gobierno para construir acuerdos sin ceder a esas presiones.
Consultado por el nombramiento de Rodrigo Lara como futuro ministro del Interior, Petro evitó la confrontación y manifestó que espera que el dirigente impulse una agenda de consensos.
El presidente dijo confiar en que Lara busque construir «un acuerdo nacional», en lo que interpretó como una señal de apertura dentro del gabinete que prepara el presidente electo Abelardo de la Espriella.