¿Qué hará Donald Trump en la final del Mundial? La FIFA ya lo confirmó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un papel central en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así lo confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que ambos entregarán el trofeo al equipo campeón una vez concluya la final del próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.
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La confirmación despeja una de las dudas alrededor del cierre del torneo más importante del fútbol y ratifica el protagonismo que tendrá el mandatario estadounidense en el Mundial organizado por Estados Unidos, Canadá y México.
En una entrevista concedida al programa Fox & Friends, Infantino explicó que el plan es repetir una escena similar a la vivida durante la final del Mundial de Clubes disputado el año pasado en territorio estadounidense.
«Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y, por supuesto, entregando el trofeo al ganador», afirmó el dirigente de la FIFA.
Consultado sobre si ambos realizarán la ceremonia de premiación de manera conjunta, respondió: «Por supuesto, estamos juntos todo el tiempo».
La nueva cercanía de Trump con la FIFA
No será la primera vez que Donald Trump entregue un trofeo en un torneo organizado por la FIFA. En la final del Mundial de Clubes de 2025, disputada también en Estados Unidos, el mandatario entregó el título al capitán del Chelsea, Reece James, después de la victoria del club inglés sobre el Paris Saint-Germain.
Sin embargo, aquella ceremonia llamó la atención porque Trump permaneció en el escenario junto a los jugadores durante la celebración, cuando el protocolo habitual establece que las autoridades abandonan el podio una vez entregan el trofeo.
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La escena se volvió viral en redes sociales y generó múltiples comentarios entre aficionados y analistas deportivos. Después de conquistar el Mundial de Clubes, el capitán del Chelsea relató que esperaba un desarrollo distinto de la premiación.
«Me dijeron que iba a entregar el trofeo y luego abandonar el escenario, y yo pensé que iba a abandonarlo, pero quiso quedarse», comentó Reece James tras la ceremonia.
El defensor explicó que el presidente estadounidense felicitó al plantel por el título, aunque reconoció que el ambiente en medio de la celebración le impidió escuchar con claridad todo el mensaje. «Simplemente nos felicitó a mí y al equipo por levantar el trofeo y nos dijo que disfrutáramos del momento», añadió el futbolista inglés.
La presencia de Trump también sorprendió a Cole Palmer, una de las figuras del Chelsea y autor de dos goles en aquella final. «Sabía que iba a estar aquí, pero no imaginaba que estaría en la grada cuando levantáramos el trofeo. La verdad es que me quedé un poco confundido», declaró el mediocampista inglés tras el partido.
La confirmación del papel que desempeñará Donald Trump refleja la estrecha relación que el mandatario estadounidense ha construido con Gianni Infantino durante los últimos años, especialmente en la antesala de la Copa Mundial de 2026.
Aunque Trump ha mantenido un perfil relativamente bajo en declaraciones públicas sobre el desarrollo del torneo desde su inicio el pasado 11 de junio, sí ha participado en distintos eventos relacionados con la organización del campeonato y ha acompañado a la FIFA en varias actividades institucionales.
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La final del 19 de julio pondrá fin a una edición histórica de la Copa del Mundo. El torneo de 2026 es el primero que reúne a 48 selecciones, una expansión que incrementó el número de partidos y permitió la participación de más países en la fase final del campeonato.