Los colombianos ponen a la Selección por encima de Brasil y Argentina para ganar el Mundial

La ilusión de los hinchas colombianos con la Selección Nacional sigue creciendo en el Mundial de 2026. A medida que concluye la fase de grupos y se acercan los partidos de eliminación directa, las preferencias de los aficionados muestran un optimismo que incluso supera el respaldo otorgado a dos de las mayores potencias históricas del fútbol: Brasil y Argentina.
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Así lo reflejan los datos de Betano Colombia, que ubican a la Selección Colombia como el segundo equipo con mayor respaldo entre los usuarios de la plataforma para quedarse con el título mundial, solo por detrás de Francia y por delante de selecciones tradicionales como Portugal, Países Bajos y Argentina.
La Selección Colombia, favorita sobre grandes equipos
Según las cifras, Francia concentra el 18,22 % de las preferencias, seguida por Colombia con el 14,59 %, mientras que Portugal aparece con el 14,55 %. Más atrás se ubican Países Bajos con el 11,96 % y Argentina con el 7,82 %, una distribución que evidencia la confianza que mantienen los aficionados colombianos en el equipo dirigido hacia la fase definitiva del torneo.
Aunque se trata de datos correspondientes al comportamiento de los usuarios de la plataforma de apuestas y no de probabilidades deportivas oficiales, los resultados muestran el fuerte respaldo que recibe la ‘Tricolor’ entre los aficionados locales, incluso por encima de selecciones acostumbradas a disputar los títulos mundiales.
La proximidad de los octavos de final ha incrementado el entusiasmo alrededor de la Selección Colombia.
Para Betano Colombia, el comportamiento de las preferencias refleja que el país es uno de los mercados donde existe mayor confianza en que la selección nacional pueda avanzar hasta las últimas instancias del campeonato y competir por el título.
El optimismo también coincide con el buen momento de varias de las principales figuras del equipo, que aparecen entre los jugadores más respaldados por los usuarios para conquistar los reconocimientos individuales del torneo.
Luis Díaz y James Rodríguez también aparecen entre los favoritos
Las apuestas de los aficionados colombianos no solo están concentradas en el rendimiento colectivo de la Selección.
En la clasificación de candidatos al Botín de Oro del Mundial, Luis Díaz ocupa el segundo lugar entre las preferencias de los usuarios, con el 12,83 %, únicamente superado por el delantero francés Kylian Mbappé, que lidera con el 29,12 %. Detrás del colombiano aparecen Lionel Messi (9,45 %), Harry Kane (8,20 %) y Cristiano Ronaldo (7,91 %).
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En materia de asistencias, James Rodríguez también figura entre los grandes protagonistas. El volante colombiano registra el 19,38 % de las preferencias, ubicándose segundo en el listado, muy cerca del belga Jeremy Doku, quien lidera con el 20,93 %. El Top 5 lo completan Michael Olise (11,63 %), Arda Güler (10,85 %) y un empate entre Denzel Dumfries y Bruno Fernandes, ambos con el 6,20 %.
El respaldo de los aficionados también coincide con el buen momento deportivo que atraviesa la Selección Colombia en el Mundial. El equipo llega a la última jornada de la fase de grupos con seis puntos de seis posibles, luego de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut y superar 1-0 a República Democrática del Congo, resultados que le aseguraron anticipadamente un lugar en la fase de eliminación directa.
Ahora, la Selección definirá el primer lugar del Grupo K frente a Portugal, un partido clave porque un empate le bastará para terminar como líder de la zona. Finalizar en esa posición le permitiría evitar un cruce más exigente en la siguiente ronda, mientras que el conjunto portugués está obligado a ganar si quiere quedarse con el liderato del grupo.
Uno de los datos más llamativos del estudio es que la confianza de los aficionados colombianos deja relegadas a selecciones con amplio historial mundialista.
Mientras Colombia concentra el 14,59 % de las preferencias, Argentina aparece con apenas el 7,8 2%, menos de la mitad del respaldo que recibe la ‘Tricolor’. Brasil, por su parte, tampoco figura entre los cinco equipos con mayor apoyo dentro de las preferencias de los usuarios colombianos de la plataforma.
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Este comportamiento refleja un fenómeno habitual durante las grandes competiciones: los aficionados suelen respaldar con mayor fuerza a su selección nacional cuando el equipo mantiene opciones de avanzar en el campeonato.