Las 170 horas de video inéditas del Mundial 2026: Así funcionan las cámaras que llevan los árbitros

El Mundial 2026 se convirtió en el primero en utilizar de manera permanente cámaras corporales en los árbitros durante los 104 partidos del torneo. Aunque millones de espectadores han visto imágenes desde la perspectiva de los jueces en repeticiones de goles, jugadas de peligro o celebraciones, FIFA mantiene bajo reserva buena parte de la información relacionada con esta tecnología, incluido el fabricante de los dispositivos, el costo de implementación y el tiempo durante el cual conservará las grabaciones.
La denominada Ref Cam fue probada inicialmente en torneos organizados por FIFA en 2023 y 2025 antes de llegar a la Copa del Mundo. La señal se transmite en directo a la producción televisiva internacional, pero las grabaciones completas de cada encuentro no están disponibles para los aficionados ni pueden consultarse posteriormente en plataformas públicas. En las transmisiones oficiales solo se emiten fragmentos seleccionados por los realizadores del partido.
El Mundial 2026 cuenta con 104 partidos, por lo que el sistema podría estar generando cientos de horas de imágenes inéditas tomadas desde la cabeza de los árbitros. De acuerdo con estimaciones basadas en transmisiones de video en alta definición de entre 4 y 8 megabits por segundo, un partido de 110 minutos podría producir entre 3 y 5 gigabytes de información. Bajo ese escenario, el Mundial podría dejar un archivo superior a 500 gigabytes únicamente con las grabaciones de las cámaras arbitrales, sin contar copias de respaldo.
La existencia de este material abre interrogantes sobre el uso que FIFA podría darle en el futuro, especialmente en un contexto en el que las experiencias inmersivas y los contenidos exclusivos han ganado espacio en las plataformas de streaming y en la industria del entretenimiento deportivo.
Ref Cam en el Mundial 2026: qué funciones tiene y por qué no se usa para decidir en el VAR
Aunque muchos aficionados creen que la cámara sirve para apoyar decisiones arbitrales, FIFA ha aclarado que no forma parte de las herramientas oficiales utilizadas por el VAR para determinar jugadas polémicas.
Las imágenes permiten mostrar la posición exacta del árbitro y el ángulo desde el que observó una acción determinada, pero la cámara presenta limitaciones técnicas para revisar incidencias. El dispositivo se mueve constantemente mientras el juez corre, cambia de dirección o gira la cabeza, lo que dificulta utilizar esa perspectiva como una prueba definitiva.
Las decisiones relacionadas con fuera de juego continúan dependiendo del sistema semiautomático implementado por FIFA, que utiliza hasta 16 cámaras de seguimiento instaladas en los estadios y un sensor colocado dentro del balón oficial para identificar el momento exacto del contacto con el pie del jugador.
Sin embargo, la Ref Cam sí puede ser utilizada en procesos de formación arbitral. Las imágenes permiten analizar posicionamientos, desplazamientos y reacciones de los jueces durante situaciones de alta exigencia. También podrían servir para revisar incidentes disciplinarios, discusiones con futbolistas o comportamientos antideportivos ocurridos a pocos metros del árbitro.
Otro aspecto llamativo es que las conversaciones mantenidas entre el árbitro principal, sus asistentes y el VAR continúan siendo privadas. Aunque el sistema puede incorporar audio, FIFA no divulga en directo las comunicaciones internas del equipo arbitral, a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas deportivas.
Cuánto cuesta una cámara arbitral y qué información mantiene reservada FIFA
FIFA tampoco ha revelado el precio de las cámaras utilizadas en el Mundial. No obstante, dentro de su Programa de Innovación publicó una serie de requisitos mínimos para equipos de este tipo.
Entre ellos aparecen grabación en alta definición de al menos 720p y 25 cuadros por segundo, autonomía superior a tres horas, transmisión inalámbrica mediante radiofrecuencia, redes 4G o 5G, sistemas de cifrado AES-256 y almacenamiento en repositorios seguros con acceso restringido.
En el mercado existen soluciones corporales para cuerpos de seguridad y transmisiones deportivas con características similares cuyos valores oscilan entre US$2.000 y US$10.000 por unidad, aunque no hay confirmación de que correspondan al modelo utilizado por FIFA.
La organización tampoco ha informado qué empresa fabrica los dispositivos. Lo único conocido es que la estabilización de las imágenes se desarrolla con IA junto con Lenovo, socio tecnológico de FIFA. Tampoco se sabe dónde se almacenan los videos ni durante cuánto tiempo permanecerán archivados.
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Esa falta de información ha convertido a la Ref Cam en uno de los activos audiovisuales menos conocidos del Mundial. Mientras los aficionados solo observan algunos segundos de video durante las transmisiones, FIFA está construyendo una biblioteca con más de 170 horas de imágenes captadas desde la mirada de los árbitros.
Por ahora, la entidad no ha anunciado planes para comercializar este contenido, habilitar el acceso a partidos completos desde esa perspectiva o crear servicios de suscripción para los aficionados. Sin embargo, el material acumulado durante la Copa del Mundo podría convertirse en una nueva fuente de contenido para documentales, programas especializados o experiencias inmersivas en futuras ediciones.